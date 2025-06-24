Mitsubishi готовит прочный внедорожник на раме для фанатов бездорожья

Действующее поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport предлагается на основных рынках сбыта уже более 10 лет.

Автомобиль, известный своей прочной конструкцией и отличными качествами, демонстрируемыми на бездорожье, готовится к скорой смене генерации. В ней, по слухам, ему предстоит сохранить все преимущества своего предшественника.

Японские СМИ утверждают, что в свежем поколении Pajero Sport получит брутальный внешний вид, который будет частично пересекаться с пикапом L200/Triton актуальной генерации.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Автомобиль может приобрести более высокий капот, зауженные фары, прямоугольную решетку радиатора, которая станет шире, а также необычный бампер.

Что касается кормы, то в этой части сменщику «Паджеро Спорт» предрекают задние фонари новой формы и другую крышку багажника.

Дополнить образ внедорожника должны оквадраченные выштамповки колесных арок, на которые будут водружены накладки из неокрашенного пластика.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры полагают, что в новом поколении Pajero Sport будет использовать платформу актуального L200/Triton. Вместе с шасси машина унаследует у своего родственника и двигатель.

В качестве него называют 2,4-литровый дизельный турбомотор на 204 л.с., работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select 4WD-II.

Презентация новой генерации Mitsubishi Pajero Sport должна состояться до конца 2025 года. В продажу машина поступит в 2026-м.