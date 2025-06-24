Преемник Mazda RX-7 примерит крутой вид и роторный мотор

В 2023 году японский автопроизводитель Mazda представил на выставке японской мобильности в Токио концепт-кар Iconic SP. Многие журналисты посчитали, что компания из Хиросимы решила показать, как будет выглядеть предвестник нового спорткупе RX-7.

Отличительной чертой той машины был не только необычный плавный внешний облик, но и роторный мотор, вернувшийся в автомобиль «Мазды» впервые с окончания выпуска RX-8 (2012 год).

На днях японское инсайдерское агентство «Best Car» раскрыло о новом спортивном купе Mazda с роторным двигателем свежие подробности, а также показало как будет выглядеть преемник RX-7 в товарном обличии.

Новое спорткупе Mazda (неофициальный рендер)

Как пишут японские СМИ, на проект возложены большие ожидания. Судя по неофициальным рендерам, машина получит кузов спорткупе с покатой линией крыши и двумя дверями, а также фирменную решетку радиатора Mazda, но не с привычной хромированной нижней «губой», а с затемненной деталью.

Фары автомобиля примерят форму бумерангов, а дневные ходовые огни, интегрированные в них, выглядят предельно узкими. Прямой отсылкой к оригинальной RX-7, по слухам, станет так называемая «слепая» оптика с открывающимися при запуске двигателя передними элементами светотехники.

Новое спорткупе Mazda (неофициальный рендер)

Венчать образ нового спортивного купе предстоит красным тормозным суппортам, проглядывающимся через черные многоспицевые колесные диски.

Приводить в движение эту модель в серийной версии хотят за счет двухроторной системы EV, где роторный мотор используется исключительно для выработки электроэнергии, но недавно «Мазда» подала заявку на патент мягко-гибридной системы HEV, где такой двигатель, напротив, передает крутящий момент на колеса.

Какой вариант силовой установки в итоге будет выбран пока неизвестно, но премьера первого роторного спорткупе компании за последние 23 года состоится в 2027 году.