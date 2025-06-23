Новый бюджетный 7-местный кроссовер Mitsubishi Destinator могут представить уже в июле

Концепт-кар Mitsubishi DST, представлявший собой недорогой 7-местный кроссовер, дебютировал на выставке на Филиппинах (PIMS) в прошлом году. А теперь этой модели предстоит трансформироваться в серийный «паркетник». Более того, до его премьеры остается совсем немного времени.

По информации зарубежных СМИ, официальный дебют нового доступного 7-местного SUV компании Mitsubishi, адресованного Юго-Восточной Азии, состоится уже в июле на выставке в Гайкиндо (Индонезия).

Mitsubishi DST Concept

Ожидается, что машина получит имя Destinator. Предлагать ее собираются в четырех вариантах оснащения, но с одним двигателем – 1,5-литровым бензиновым атмосферным ДВС.

Его мощность в родственных моделях Xpander и Xpander Cross, а также XForce составляет 103 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент равен 141 Нм. Привод Destinator будет только передним. Полный в этой бюджетной модели не предусмотрят от слова «совсем».

Интерьер концепт-кара Mitsubishi DST

Производством кроссовера займется предприятие Mitsubishi в Индонезии, где сейчас ведется сборка другого SUV-бюджетника этой компании – «паркетника» XForce.