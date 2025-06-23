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Рай богача-интроверта: Toyota придумала способ, как прятаться в ее самом роскошном внедорожнике в истории

Текст: Ростислав Архипов
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Осенью 2023 года Toyota представила свой самый роскошный и дорогой вседорожник в истории – Century. Машина премиального класса позиционировалась как конкурент таких представителей этого сегмента как Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, а также Mercedes-Benz GLS и Aurus Komendant. 

Автомобиль неплохо приняли в Японии даже несмотря на цену от 25 миллионов иен (более 13 миллионов рублей). А накануне этот люксовый SUV приобрел опцию, которая заметным образом улучшает его приватность.

С сегодняшнего дня, 23 июня, для Toyota Century будет доступна опция тонированных задних стекол с трехступенчатой функцией затемнения. 

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Система работает следующим образом: когда система активирована, специальная пленка, зажатая между двумя прозрачными ламинированными стеклами, срабатывает, меняя их тон на белый с тремя ступенями прозрачности (полная прозрачность, полупрозрачность и полное затемнение).

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Таким образом Toyota предлагает для пассажира заднего ряда Century более спокойную атмосферу, при этом не лишая его мягкого внешнего источника света. 

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Стоимость Toyota Century с опцией затемнения задних стекол составляет 27 миллионов иен (14,4 миллиона рублей по текущему курсу). 

Напомним, самый роскошный 5-метровый вседорожник «Тойоты» комплектуется 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 262 лошадиные силы.

Помогает ему дополнительный электрический мотор на 182 л.с. За полный привод в машине отвечает отдельный электромотор, расположенный на задней оси (еще +109 л.с.).

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