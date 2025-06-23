ДомойАвтоновости сегодняВ интернете осудили владельца Lamborghini за парковку на инвалидном месте: но правда...

В интернете осудили владельца Lamborghini за парковку на инвалидном месте: но правда заставила всех замолчать

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Lamborghini Huracan Disabled Parking Space 2 1 2048x1152 1

Говорят, что судить о книге по ее обложке нельзя. Но это не мешает интернету быть настоящей кладезью стереотипов. Один из таких примеров недавно продемонстрировал себя в Великобритании, где на местном форуме появилась фотография с припаркованным на месте для инвалидов суперкаром Lamborghini.

Идеальный Lamborghini Huracan LP610-4, украшенный специальным кузовным комплектом, черными легкосплавными колесными дисками и красными тормозными суппортами, вызвал бурю возмущения в сети, ведь стоял ровно на месте, отведенном для водителей с ограниченными возможностями. 

Автор поста сопроводил снимок саркастической подписью: «У меня есть Lamborghini, поэтому я буду парковаться как захочу и где захочу, даже если это значит лишить инвалида парковочного места». Публикация привлекла огромное внимание и собрала более тысячи комментариев, а также гневных эмодзи. 

Многие пользователи утверждали, что даже штраф за парковку в неположенном месте не будет значить для владельца ничего, если он может позволить себе суперкар с шестизначной долларовой ценой. В то время как другие полагали, что таким образом обладатель Huracan старается избежать вмятин и царапин в случае удара машины дверями соседей по парковке.

Но в один момент история приняла неожиданный оборот. Владелец Lamborghini случайно увидел этот пост и вышел на связь, добавив в комментариях остроумную фотографию самого себя, позирующего рядом с машиной, и подпись: «Фото для всех моих поклонников». 

Lamborghini Huracan Disabled Parking Space 2

На снимке мужчина гордо демонстрировал синий значок инвалида и свои ножные протезы.

Оказалось, что конструкция передней панели в некоторых суперкарах затрудняет правильное размещение значков инвалид за рулем, а те, что удается установить, часто соскальзывают и падают.

В итоге администратору форума и некоторым комментаторам пришлось оперативно приносить владельцу Lamborghini извинения.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

В Японии массово возрождают знаменитые спорткары: новые LFA,...

У нового Toyota RAV4 снова будет брат-близнец от...

У Lexus будет собственная версия нового спортивного купе...

Оппонент Toyota Alphard от Nissan получит в салоне...

Новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-Class удивит новым...

Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4. Первые...

Новый Kia Seltos получит агрессивный дизайн и поразит...

Самый популярный минивэн Кореи ждет преображение в стиле...

«Убийца» Hyundai Palisade 2 от Kia уже на...

Легкий минивэн Toyota превратился в микро-комнату за 1...

Недорогой «космический» вэн Hyundai на базе Creta вот-вот...

В Россию въехал самый надежный автомобиль Toyota: это...

Грозный конкурент Toyota RAV4 от Mazda обрел серийный...

Раскрыты 4 популярных кроссовера, которые почти никогда не...

Появился концепт-арт возрожденного внедорожника Kia Retona 

Новую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+