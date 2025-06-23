В интернете осудили владельца Lamborghini за парковку на инвалидном месте: но правда заставила всех замолчать

Говорят, что судить о книге по ее обложке нельзя. Но это не мешает интернету быть настоящей кладезью стереотипов. Один из таких примеров недавно продемонстрировал себя в Великобритании, где на местном форуме появилась фотография с припаркованным на месте для инвалидов суперкаром Lamborghini.

Идеальный Lamborghini Huracan LP610-4, украшенный специальным кузовным комплектом, черными легкосплавными колесными дисками и красными тормозными суппортами, вызвал бурю возмущения в сети, ведь стоял ровно на месте, отведенном для водителей с ограниченными возможностями.

Автор поста сопроводил снимок саркастической подписью: «У меня есть Lamborghini, поэтому я буду парковаться как захочу и где захочу, даже если это значит лишить инвалида парковочного места». Публикация привлекла огромное внимание и собрала более тысячи комментариев, а также гневных эмодзи.

Многие пользователи утверждали, что даже штраф за парковку в неположенном месте не будет значить для владельца ничего, если он может позволить себе суперкар с шестизначной долларовой ценой. В то время как другие полагали, что таким образом обладатель Huracan старается избежать вмятин и царапин в случае удара машины дверями соседей по парковке.

Но в один момент история приняла неожиданный оборот. Владелец Lamborghini случайно увидел этот пост и вышел на связь, добавив в комментариях остроумную фотографию самого себя, позирующего рядом с машиной, и подпись: «Фото для всех моих поклонников».

На снимке мужчина гордо демонстрировал синий значок инвалида и свои ножные протезы.

Оказалось, что конструкция передней панели в некоторых суперкарах затрудняет правильное размещение значков инвалид за рулем, а те, что удается установить, часто соскальзывают и падают.

В итоге администратору форума и некоторым комментаторам пришлось оперативно приносить владельцу Lamborghini извинения.