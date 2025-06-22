Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4. Первые изображения

Toyota стремится к чему-то новому. И это не очередной гибридный кроссовер. Представители японского автопроизводителя уже подтвердили, что изучают идею маленького и доступного легкового пикапа, который расположится на ступень ниже внедорожной модели Tacoma.

Студия-дизайна «Digimods Design» полагает, что новому «утилитарнику» Toyota достанется конструкция с несущим кузовом, а также дизайн, который ранее примерил на себя кроссовер RAV4 нового поколения в варианте Adventure.

Легковой пикап Toyota на базе RAV4 (неофициальный рендер)

Если в «Тойоте» действительно пойдут по такому пути, что конкурировать на рынке их новая модель будет с пикапами Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Разумеется, несущий кузов не позволит машине демонстрировать буксировочную и грузовую способность, аналогичную «утилитарникам», построенным на лестничной раме, но ей это и не нужно.

Такие автомобили, как правило, покупают любители активного отдыха и владельцы малого бизнеса, которые не эксплуатируют их как рабочие лошадки.

Легковой пикап Toyota на базе RAV4 (неофициальный рендер)

Кроссовер RAV4 нового поколения был построен на платформе TNGA-K, которую он разделил с моделями Highlander, Grand Highlander и Crown Signia. Ожидается, что та же тележка ляжет в основу и нового легкового пикапа Toyota.

Это шасси позволяет интегрировать в него как простые бензиновые силовые агрегаты, так и гибридные, а также подключаемые гибридные двигатели. Самой мощной установкой среди них является вариант PHEV с отдачей в 320 лошадиных сил.

Появление нового легкового пикапа Toyota ждут в ближайшие несколько лет.