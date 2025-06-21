ДомойАвтоновости сегодняЛегкий минивэн Toyota превратился в микро-комнату за 1 миллион рублей для жизни...

Легкий минивэн Toyota превратился в микро-комнату за 1 миллион рублей для жизни в дороге

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
250620 28731 1 ikvTy 1

Активный отдых в последние годы набирает популярность во всем мире и Япония здесь не исключение. В «Стране восходящего солнца» наблюдается повальное увлечение кемперами, а количество таких автомобилей в продаже активно растет. 

Компания Toyota Mobility Kanagawa, специализацией которой являются как раз автокемперы, недавно представила свой очередной проект Aptopiano Mini. В его основе лежит легкий фургон Toyota Pixis Van, который отлично подходит для 1-2 путешественников, предпочитающих жить внутри машины во время дальних поездок.

Несмотря на длину всего в 3995 мм и ширину 1457 мм кемпер Aptopiano Mini обеспечивает функциональное и вместительное пространство внутри, которое можно ежедневно использовать в качестве комнаты на колесах. 

250620 28731 2 6QmQe 1

Для машины предложено три эксклюзивных двухцветных окрасочных схемы: пустынная, морская и лесная с белой крышей. Для каждой из них доступен экспедиционный багажник, 14-дюймовые стальные колесные диски.

Особенностью кемперов Aptopiano Mini является возможность организации внутреннего пространства в зависимости от условий эксплуатации.

250620 28731 4 CbyU1 1
250620 28731 5 hNj7J 1

В стандартном режиме внутри автодома установлено два ряда сидений на четверых человек, которые по прибытии в пункт назначения с помощью дополнительных деревянных панелей можно преобразовать в обеденный стол в форме буквы U, а также удобные лавочки.

Ночью их можно сложить и использовать как одну кровать, создав большую бесшовную конструкцию для комфортного отдыха как взрослых, так и детей. 

250620 28731 6 Dmb3H 1

Приводит в движение кемпер Aptopiano Mini стандартный для оригинальной модели Toyota Pixis Van 0,66-литровый бензиновый атмосферный мотор, работающий как с 5-ступенчатой МКПП, так и вариатором CVT. Машину можно выбрать как в переднеприводной, так и полноприводной модификации.

Стоимость таких автодомов в Японии стартует от 2 миллиона 145 тысяч иен или чуть дороже 1 миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota Mobility Kanagawa

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой «космический» вэн Hyundai на базе Creta вот-вот...

В Россию въехал самый надежный автомобиль Toyota: это...

Грозный конкурент Toyota RAV4 от Mazda обрел серийный...

Раскрыты 4 популярных кроссовера, которые почти никогда не...

Появился концепт-арт возрожденного внедорожника Kia Retona 

Новую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry...

Бывший SsangYong выпустит дешевый кроссовер «убийцу» Hyundai Creta

«Сержант Джим»: Suzuki Jimny XL стал «догонялкой» австралийской...

Китайский автомобильный стартап Neta, считавшийся «темной лошадкой», подал...

Новый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап...

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+