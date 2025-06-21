Легкий минивэн Toyota превратился в микро-комнату за 1 миллион рублей для жизни в дороге

Активный отдых в последние годы набирает популярность во всем мире и Япония здесь не исключение. В «Стране восходящего солнца» наблюдается повальное увлечение кемперами, а количество таких автомобилей в продаже активно растет.

Компания Toyota Mobility Kanagawa, специализацией которой являются как раз автокемперы, недавно представила свой очередной проект Aptopiano Mini. В его основе лежит легкий фургон Toyota Pixis Van, который отлично подходит для 1-2 путешественников, предпочитающих жить внутри машины во время дальних поездок.

Несмотря на длину всего в 3995 мм и ширину 1457 мм кемпер Aptopiano Mini обеспечивает функциональное и вместительное пространство внутри, которое можно ежедневно использовать в качестве комнаты на колесах.

Для машины предложено три эксклюзивных двухцветных окрасочных схемы: пустынная, морская и лесная с белой крышей. Для каждой из них доступен экспедиционный багажник, 14-дюймовые стальные колесные диски.

Особенностью кемперов Aptopiano Mini является возможность организации внутреннего пространства в зависимости от условий эксплуатации.

В стандартном режиме внутри автодома установлено два ряда сидений на четверых человек, которые по прибытии в пункт назначения с помощью дополнительных деревянных панелей можно преобразовать в обеденный стол в форме буквы U, а также удобные лавочки.

Ночью их можно сложить и использовать как одну кровать, создав большую бесшовную конструкцию для комфортного отдыха как взрослых, так и детей.

Приводит в движение кемпер Aptopiano Mini стандартный для оригинальной модели Toyota Pixis Van 0,66-литровый бензиновый атмосферный мотор, работающий как с 5-ступенчатой МКПП, так и вариатором CVT. Машину можно выбрать как в переднеприводной, так и полноприводной модификации.

Стоимость таких автодомов в Японии стартует от 2 миллиона 145 тысяч иен или чуть дороже 1 миллиона рублей.