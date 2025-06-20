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«Сержант Джим»: Suzuki Jimny XL стал «догонялкой» австралийской полиции на бездорожье

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 06 suzuki jimny xl nsw police force sergeant jim crime prevention unit 3 1

Чаще всего полицейские со всего мира предпочитают держать в своих автопарках машины, способные быстро догнать преступников. Но, как правило, все они низкие и предназначены исключительно для езды по асфальту.

Как быть, если погоня развернется не по идеальному дорожному полотну, а превратится в офф-роуд битву? Об этом задумалась полиция Австралии, недавно похваставшаяся приобретением внедорожника Suzuki Jimny. 

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Suzuki Jimny XL в австралийской полицейской ливрее

Полиция Нового Южного Уэльса опубликовала фотографии пополнения в своем автопарке, которым стал практичный 5-дверный Suzuki Jimny XL. Машину прозвали «сержант Джим». Ей предстоит патрулировать район озера Маккуори. 

Руководство полицейского департамента Австралии объясняет приобретение внедорожника, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 14,27-секунды, не его динамическими характеристиками, а возможностями на бездорожье. 

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Машина приводится в движение оригинальным 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 101 лошадиную силу, который работает в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. 

По задумке городских властей, культовый компактный японский вездеход должен выступить также в качестве своего рода передвижного рекламного щита, благодаря которому полицейские хотят наладить связь с общественностью и успешнее предотвращать преступления.

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Симпатичный вид Jimny, особенно в специальной ливрее, похоже, отлично подходит для этой роли. 

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Фото:LMCPU

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