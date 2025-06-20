«Сержант Джим»: Suzuki Jimny XL стал «догонялкой» австралийской полиции на бездорожье

Чаще всего полицейские со всего мира предпочитают держать в своих автопарках машины, способные быстро догнать преступников. Но, как правило, все они низкие и предназначены исключительно для езды по асфальту.

Как быть, если погоня развернется не по идеальному дорожному полотну, а превратится в офф-роуд битву? Об этом задумалась полиция Австралии, недавно похваставшаяся приобретением внедорожника Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny XL в австралийской полицейской ливрее

Полиция Нового Южного Уэльса опубликовала фотографии пополнения в своем автопарке, которым стал практичный 5-дверный Suzuki Jimny XL. Машину прозвали «сержант Джим». Ей предстоит патрулировать район озера Маккуори.

Руководство полицейского департамента Австралии объясняет приобретение внедорожника, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 14,27-секунды, не его динамическими характеристиками, а возможностями на бездорожье.

Машина приводится в движение оригинальным 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 101 лошадиную силу, который работает в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

По задумке городских властей, культовый компактный японский вездеход должен выступить также в качестве своего рода передвижного рекламного щита, благодаря которому полицейские хотят наладить связь с общественностью и успешнее предотвращать преступления.

Симпатичный вид Jimny, особенно в специальной ливрее, похоже, отлично подходит для этой роли.