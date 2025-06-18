Продажи новой Toyota Corolla Cross в Японии приостановлены из-за огромного количества заказов

В прошлом месяце Toyota выпустила обновленную версию японской Toyota Corolla Cross. Компактный «паркетник» отличился модернизированным дизайном и рядом новых функций, что явно оценили местные покупатели, устроившие за ним настоящую охоту.

После старта приема заказов поток заявок на приобретение новой Corolla Cross в Японии оказался настолько высоким, что дилерам «Тойоты» пришлось в экстренном порядке останавливать ее продажи.

Что еще интереснее, японцы «смели с полок» в рамках предзаказов даже «заряженные» Corolla Cross в версии GR Sport, которые поступят в продажу только в августе. Весь тираж таких машин уже раскуплен.

Обновленная Toyota Corolla Cross в версии GR Sport

В результате большинство автосалонов Toyota приостановили прием заявок на покупку обновленной Corolla Cross, а также сообщили о том, что сроки ожидания этой машины для покупателей увеличились примерно на полгода. Клиенты, оформившие заказы на свои автомобили в мае, получат их не раньше ноября этого года.

Напомним, модернизированная Toyota Corolla Cross для Японии отличается от предшественницы новым бампером и фарами, а также наличием специального ездового режима, с помощью которого можно более точно контролировать передачу крутящего момента на переднюю и заднюю ось, тем самым улучшая устойчивость машины в поворотах.

Проекторные поворотники обновленной Toyota Corolla Cross

Машине достались инновационные поворотники, проецирующие на дорогу стрелки для пешеходов, а также переработанный селектор трансмиссии внутри.

Интерьер обновленной Toyota Corolla Cross

Кроссовер продают в Японии с безальтернативной гибридной силовой установкой, работающей от 1,8-литрового ДВС и бесступенчатой коробки передач eCVT. Максимальная мощность системы составляет 140 лошадиных сил.

Дополнительный электромотор, положенный полноприводной версии E-Four, добавляет к производительности машины еще 41 л.с.