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Бюджетный кроссовер Suzuki Grand Vitara научили работать на газе

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Компания Suzuki объявила о начале продаж новой версии своего недорогого кроссовера Grand Vitara. Вместе с новым видом топлива, к которому адаптировали двигатель этой машины, автомобиль приобрел ряд новшеств, прямым образом влияющих на его безопасность.

В новом варианте Grand Vitara CNG кроссовер приобрел тот же самый 1,5-литровый бензиновый двигатель K15, что и раньше, но способном переваривать сжиженный природный газ.

Его максимальная мощность при работе на альтернативном виде топлива составила 88 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказался равен 121,5 Нм. 

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Suzuki Grand Vitara CNG

Для сравнения, на бензине этот же мотор развивает 103 лошадиные силы и 136 Нм крутящего момента. 

Для варианта CNG будет доступна исключительно 5-ступенчатая механическая коробка передач, тогда как бензиновые «Гранд Витары» продаются также с «автоматом».

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Вместе с переходом на новый вид топлива кроссовер, выпускаемый в Индии, приобретет в базовой версии ряд новых удобств и улучшит свою безопасность благодаря появлению в нем сразу шести подушек безопасности.

Цены на модернизированную машину уже объявлены. За кроссовер собираются просить от 1 миллиона 348 тысяч рупий или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Suzuki

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