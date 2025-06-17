Бюджетный кроссовер Suzuki Grand Vitara научили работать на газе

Компания Suzuki объявила о начале продаж новой версии своего недорогого кроссовера Grand Vitara. Вместе с новым видом топлива, к которому адаптировали двигатель этой машины, автомобиль приобрел ряд новшеств, прямым образом влияющих на его безопасность.

В новом варианте Grand Vitara CNG кроссовер приобрел тот же самый 1,5-литровый бензиновый двигатель K15, что и раньше, но способном переваривать сжиженный природный газ.

Его максимальная мощность при работе на альтернативном виде топлива составила 88 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказался равен 121,5 Нм.

Suzuki Grand Vitara CNG

Для сравнения, на бензине этот же мотор развивает 103 лошадиные силы и 136 Нм крутящего момента.

Для варианта CNG будет доступна исключительно 5-ступенчатая механическая коробка передач, тогда как бензиновые «Гранд Витары» продаются также с «автоматом».

Вместе с переходом на новый вид топлива кроссовер, выпускаемый в Индии, приобретет в базовой версии ряд новых удобств и улучшит свою безопасность благодаря появлению в нем сразу шести подушек безопасности.

Цены на модернизированную машину уже объявлены. За кроссовер собираются просить от 1 миллиона 348 тысяч рупий или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.