Япония не получит новый недорогой 3-рядный кроссовер Mitsubishi

Неделю назад Mitsubishi представила во Вьетнаме новый концептуальный кроссовер с тремя рядами сидений, который получил название DST Concept. Машина считается предвестником серийного 7-местного «паркетника», который расположится в бюджетном ценовом сегменте.
На премьере шоу-кара было заявлено, что новая модель будет носить статус глобальной, а значит продавать ее собираются на многих мировых рынках. Но, как выяснили журналисты из Японии, местным покупателям ее можно не ждать.
По информации портала «BestCarWeb», новый недорогой кроссовер Mitsubishi не доедет до японского рынка с вероятностью 99%.
Причем шансов на появление этой модели в «Стране восходящего солнца» нет даже с учетом того, что единственным 3-рядным SUV Mitsubishi там является Outlander PHEV, располагающийся в более дорогом ценовом сегменте.
Ранее стало известно, что построить серийную версию кроссовера DST ходят на базе другой бюджетной модели – Xforce. Такие машины положены странам АСЕАН и носят на этих рынках статус бестселлеров.
Автомобиль должен получить дизайн, схожий с его младшим родственником, и будет предлагаться исключительно в переднеприводной модификации. Серийный выпуск нового «вседорожника» хотят начать уже в этом году.
Японская пресса пишет, что новинка должна оказаться мировым хитом, но жалуется, что ее отсутствие на местном рынке лишит компанию большого количества потенциальных покупателей.