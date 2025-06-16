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Япония не получит новый недорогой 3-рядный кроссовер Mitsubishi

Текст: Алиса Шашкова
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Неделю назад Mitsubishi представила во Вьетнаме новый концептуальный кроссовер с тремя рядами сидений, который получил название DST Concept. Машина считается предвестником серийного 7-местного «паркетника», который расположится в бюджетном ценовом сегменте.

На премьере шоу-кара было заявлено, что новая модель будет носить статус глобальной, а значит продавать ее собираются на многих мировых рынках. Но, как выяснили журналисты из Японии, местным покупателям ее можно не ждать.

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Концепт-кар Mitsubishi DST

По информации портала «BestCarWeb», новый недорогой кроссовер Mitsubishi не доедет до японского рынка с вероятностью 99%.

Причем шансов на появление этой модели в «Стране восходящего солнца» нет даже с учетом того, что единственным 3-рядным SUV Mitsubishi там является Outlander PHEV, располагающийся в более дорогом ценовом сегменте.

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Ранее стало известно, что построить серийную версию кроссовера DST ходят на базе другой бюджетной модели – Xforce. Такие машины положены странам АСЕАН и носят на этих рынках статус бестселлеров. 

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Автомобиль должен получить дизайн, схожий с его младшим родственником, и будет предлагаться исключительно в переднеприводной модификации. Серийный выпуск нового «вседорожника» хотят начать уже в этом году.

Японская пресса пишет, что новинка должна оказаться мировым хитом, но жалуется, что ее отсутствие на местном рынке лишит компанию большого количества потенциальных покупателей. 

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Фото:Mitsubishi
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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