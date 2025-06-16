Новый маленький кроссовер Mazda CX-3 за 2,5 миллиона рублей показан на изображениях

Первое поколение кроссовера Mazda CX-3 появилось в 2015 году, но его продажи должны завершиться в ближайшее время. Только это не станет концом истории для этой модели, ведь инженеры из Хиросимы уже работают над следующей генерацией этого компактного SUV, которая должна изменить правила игры в бюджетном сегменте «паркетников».

Издание «BestCarWeb» выпустило серию неофициальных рендеров, дающих представление о дизайне следующего CX-3, а также рассекретило об этом проекте ряд подробностей.

По информации японских журналистов, машина переберется во второе поколение в 2027 году и получит современный внешний облик, который будет частично опираться на третью генерацию более крупного бестселлера CX-5.

Mazda CX-3 второго поколения (неофициальный рендер от BestCarWeb)

Автомобилю обещают широкую решетку радиатора, от которой по бокам будут отходить элегантные сужающиеся к краям фары, а также бампер с противотуманными фонарями и необычными вырезами снизу.

Длина автомобиля должна составить 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Расстояние между осями будет равно 2,6-метрам.

Mazda CX-3 второго поколения (неофициальный рендер от BestCarWeb)

Основные изменения должны затронуть механическую сторону модели, которая, по слухам, будет использовать роторную гибридную силовую установку. Похожей системой сейчас комплектуется кроссовер MX-30, но следующий CX-3 получит гораздо более продвинутую версию этой технологии.

В базовой версии предлагать машину будут с полуторалитровым ДВС, работающим в составе простого гибридного силового агрегата.

Ожидаемая цена нового поколения Mazda CX-3, если верить инсайдерским утечкам из Японии, составляет примерно 4,5 миллиона иен или около 2,5-миллиона рублей по текущему курсу.