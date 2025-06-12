ДомойАвтоновости сегодняЛучший внедорожник для охоты и рыбалки сохранит прочную конструкцию, турбодизель и фирменный...

Лучший внедорожник для охоты и рыбалки сохранит прочную конструкцию, турбодизель и фирменный полный привод

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 6fe6b3177575523.64d8fd646a232 1

Актуальная итерация внедорожника Mitsubishi Pajero Sport находится в строю на протяжении уже 10 лет. Благодаря совокупности качеств, таким как высокий клиренс, честный полный привод, дизельный мотор и приемлемая цена машина сильно полюбилась любителям активных путешествий, в том числе охотникам и рыбакам. 

В грядущем новом поколении Pajero Sport обещает сохранить все свои плюсы, а также добавить к ним улучшенный дизайн и технические характеристики.

Копия ea93d0177575523.64d8fd646afcc 1
Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (KDesignAG)

Как сообщают японские СМИ, новая генерация «Паджеро Спорт» будет использовать 2,4-литровый турбодизельный мотор, работающий в сочетании с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Максимальная мощность двигателя составит 204 лошадиные силы, а его средний расход горючего будет равен 7,4-литрам «солярки» на 100 км. Аналогичным мотором сейчас комплектуется родственный пикап L200/Triton.

Копия c60249177575523.64d8fd64678e6 1
Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (KDesignAG)

За способности машины на бездорожье будет отвечать система полного привода Super Select 4WD-II, которая получит возможность переключения между режимами: 2H, 4H, 4HLc и 4LLc.

Внутри внедорожника расположится семь посадочных мест, а увеличенные размеры кузова обеспечат для водителя и пассажиров дополнительный объем пространства. 

mitsubishi l200 2024 729964
Интерьер Mitsubishi L200/Triton действующего поколения

За мультимедийные функции в свежем Pajero Sport ответственность будет лежать на информационно-развлекательной системе с 10-дюймовым экраном, аналогичной той, что сейчас ставится в утилитарник L200/Triton. 

Что касается внешности, то новому «Паджеро Спорт», по слухам, предстоит походить на соплатформенный пикап спереди, тогда как боковины и корма у машины будут собственные. 

Презентовать модернизированный рамный японский внедорожник собираются до конца 2025 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:kDesignAG, Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Toyota Supra 1994 года продали дороже 11 миллионов...

Культовую Ferrari F40 с пробегом 360 км без...

Кроссовер Toyota, который путают с Ferrari, готовится к...

Новая Kia K5: первые изображения 

Самый высокопроизводительный кроссовер BMW будут продавать только в...

Устаревшему внешне кроссоверу Toyota Harrier добавили стиля

Престижному аналогу Toyota RAV4 предрекли в новом поколении...

Один из самых продаваемых минивэнов Toyota получит заводскую...

Новый пикап Hyundai показался на спекулятивных изображениях

Брат Hyundai Palisade от Kia рвется во второе...

Король мини-внедорожников от Mitsubishi станет легковушкой в новом...

Новый недорогой бестселлер Renault – Clio 6 поколения...

Honda делала «вещи»: мотор старого Civic не получалось...

Дешевый кроссовер Nissan научат расходовать всего по 4,2-литра...

В России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester...

Toyota обещала выпустить гиперкар на 1000 «сил»: почему...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+