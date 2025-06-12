Лучший внедорожник для охоты и рыбалки сохранит прочную конструкцию, турбодизель и фирменный полный привод

Актуальная итерация внедорожника Mitsubishi Pajero Sport находится в строю на протяжении уже 10 лет. Благодаря совокупности качеств, таким как высокий клиренс, честный полный привод, дизельный мотор и приемлемая цена машина сильно полюбилась любителям активных путешествий, в том числе охотникам и рыбакам.

В грядущем новом поколении Pajero Sport обещает сохранить все свои плюсы, а также добавить к ним улучшенный дизайн и технические характеристики.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (KDesignAG)

Как сообщают японские СМИ, новая генерация «Паджеро Спорт» будет использовать 2,4-литровый турбодизельный мотор, работающий в сочетании с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Максимальная мощность двигателя составит 204 лошадиные силы, а его средний расход горючего будет равен 7,4-литрам «солярки» на 100 км. Аналогичным мотором сейчас комплектуется родственный пикап L200/Triton.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport (KDesignAG)

За способности машины на бездорожье будет отвечать система полного привода Super Select 4WD-II, которая получит возможность переключения между режимами: 2H, 4H, 4HLc и 4LLc.

Внутри внедорожника расположится семь посадочных мест, а увеличенные размеры кузова обеспечат для водителя и пассажиров дополнительный объем пространства.

Интерьер Mitsubishi L200/Triton действующего поколения

За мультимедийные функции в свежем Pajero Sport ответственность будет лежать на информационно-развлекательной системе с 10-дюймовым экраном, аналогичной той, что сейчас ставится в утилитарник L200/Triton.

Что касается внешности, то новому «Паджеро Спорт», по слухам, предстоит походить на соплатформенный пикап спереди, тогда как боковины и корма у машины будут собственные.

Презентовать модернизированный рамный японский внедорожник собираются до конца 2025 года.