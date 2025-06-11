Король мини-внедорожников от Mitsubishi станет легковушкой в новом поколении

Внедорожник Pajero Mini от Mitsubishi сняли с конвейера более 10 лет назад. Изначально у японского бренда были планы возрождения этой модели еще в 2020 году, но из-за высоких затрат на разработку продольного двигателя, заднего привода и платформы с лестничной рамой проект был отложен в долгий ящик.

Однако недавно разговоры о возвращении Pajero Mini возобновились. Японская пресса пишет, что это совершенно иной автомобиль в сравнении с тем, что был раньше, который максимальным образом отходит от концепции рамного вездехода.

По информации инсайдеров, следующий «Паджеро Мини» не будет придерживаться традиционного продольного двигателя, заднего привода и лестничной конструкции. Вместо этого машина примерит архитектуру легкового автомобиля серии eK.

Рендер-спекуляция нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Ни о какой прямой конкуренции с полноценным вездеходом Suzuki Jimny в таком случае не идет, но дизайнеры Mitsubishi постараются наделить машину брутальным внешним видом, напоминающем о возможностях его легендарного предшественника на бездорожье.

Общий контур дизайна новинки, скорее всего, будет срисован с компактвэна Delica Mini.

Машина может обзавестись оквадраченными линиями кузова, который будет как 3-, так и 5-дверным, прямоугольной радиаторной решеткой, высоким капотом, бамперами с пластиковыми накладками снизу, а также декоративными вставками на дверях, окрашенными в цвет кузова.

Рендер-спекуляция нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Что касается мощностных характеристик, то, скорее всего, под капотом новинки разместится атмосферный или «наддувный» двигатель объемом 659 кубических сантиметров. Его выходная мощность должна составить в простом варианте 52 л.с., а в версии с турбиной 64 л.с. соответственно.

К ДВС добавят электромотор, выдающий еще 2,7 лошадиные силы, который будет ответственен за более уверенные старты машины с места.

Премьеру нового Mitsubishi Pajero Mini, если автомобиль действительно появится, ждут в 2027 году.