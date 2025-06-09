Suzuki выпустит новый небольшой кроссовер, который будет в 2 раза дешевле Duster

Популярный кроссовер Suzuki Hustler, запоминающийся своим необычным внешним видом в ретро-стилистике, достиг черты, после которой ему предстоит либо покинуть молельный ряд компании, либо перебраться в следующую генерацию.

Японская пресса сообщает, что в «Сузуки» склонны скорее ко второму варианту, нежели к первому, и уже работают на третьим поколением Hustler.

Машина, цена которой вдвое ниже мирового бестселлера Renault Duster, собирается появиться на свет сразу в трех вариантах мощности. Одним из главных ее изменений станет новая мягкая гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором, расходующая в среднем 3,7-литра бензина на каждые 100 км.

Концепт-кар Suzuki eWX

Речь идет о силовом агрегате Super Ene Charge, который появился в прошлом году. В его состав входит 660-кубовый атмосферный или турбированный моторы. В перспективе у Hustler должна появиться также полностью электрическая модификация, запас хода которой превысит отметку в 200 км.

Внешне автомобилю предстоит оказаться похожим на концепт-кар eWX, который щеголял матричной решеткой радиатора С-образными светодиодными фарами, а также широким пластиковым обвесом по периметру кузова, слитым с бамперами, и необычным остеклением.

Платформа Hustler с переходом в третью генерацию должна остаться прежней. Ей может оказаться легкая и высокожесткая архитектура Heartect.

Интерьер Suzuki WagonR

Внутри компакт-кроссовер имеет высокие шансы обновиться практически до неузнаваемости.

Ожидается, что его общая компоновка будет похожа на модель Wagon R, в оснащение машины войдет крупный сенсорный дисплей с поддержкой распознавания голосовых команд, а приборная панель разместиться над центральной консолью.