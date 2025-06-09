Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini показан со всех сторон: новый внедорожник для бедных

Компания Mitsubishi на протяжении последних лет предпринимает попытки возродить внедорожник Pajero Mini. Но каждый раз, когда рассматривалась эта идея, она ни разу не дошла до реализации.

В последний раз обсуждение планов воскрешения Pajero Mini велось весной 2022 года, однако в конечном счете руководство Mitsubishi отложило эту идею в долгий ящик из-за высокой стоимости создания новой платформы с лестничной рамой и использования продольно расположенного двигателя. Но, похоже, вскоре японский автопроизводитель может переиграть свои планы.

На днях портал «BestCarWeb» опубликовал неофициальные рендеры нового Mitsubishi Pajero Mini, который использует не рамное шасси, а архитектуру легкового и недорогого кей-кара Delica Mini.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

На изображениях следующего «Паджеро Мини» внедорожник отчасти копирует внешние решения «Делики Мини», в том числе ее форм-фактор, тогда как отдельные детали в его экстерьере выглядят собственными.

По словам инсайдеров, Mitsubishi решила не заходить далеко и просто сделать новый Pajero Mini на основе легкового бюджетника Delica Mini, оставив первого без серьезных возможностей на бездорожье (даже несмотря на наличие полного привода).

Если в «Митсубиси» решатся на воскрешение своего легендарного названия, то его релиз может состояться уже в 2027 году. Перед этим у компании есть несколько важных запусков, в том числе полностью новая Delica и следующий Pajero, которые выйдут один за другим в 2026-м.