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Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini показан со всех сторон: новый внедорожник для бедных

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Компания Mitsubishi на протяжении последних лет предпринимает попытки возродить внедорожник Pajero Mini. Но каждый раз, когда рассматривалась эта идея, она ни разу не дошла до реализации. 

В последний раз обсуждение планов воскрешения Pajero Mini велось весной 2022 года, однако в конечном счете руководство Mitsubishi отложило эту идею в долгий ящик из-за высокой стоимости создания новой платформы с лестничной рамой и использования продольно расположенного двигателя. Но, похоже, вскоре японский автопроизводитель может переиграть свои планы.

На днях портал «BestCarWeb» опубликовал неофициальные рендеры нового Mitsubishi Pajero Mini, который использует не рамное шасси, а архитектуру легкового и недорогого кей-кара Delica Mini.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

На изображениях следующего «Паджеро Мини» внедорожник отчасти копирует внешние решения «Делики Мини», в том числе ее форм-фактор, тогда как отдельные детали в его экстерьере выглядят собственными. 

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По словам инсайдеров, Mitsubishi решила не заходить далеко и просто сделать новый Pajero Mini на основе легкового бюджетника Delica Mini, оставив первого без серьезных возможностей на бездорожье (даже несмотря на наличие полного привода).

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Если в «Митсубиси» решатся на воскрешение своего легендарного названия, то его релиз может состояться уже в 2027 году. Перед этим у компании есть несколько важных запусков, в том числе полностью новая Delica и следующий Pajero, которые выйдут один за другим в 2026-м. 

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Фото:BestCarWeb

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