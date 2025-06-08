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Любовь одной страны мира к автодомам резко набирает обороты

Текст: Алексей Шмидт
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Любовь Германии к автодомам не просто растет, а улетела в космос. Дома на колесах, считавшиеся нишевым продуктом, стали для немецких семей обязательным атрибутом путешествий, что подтверждает свежая статистика.

По состоянию на апрель 2025 года количество зарегистрированных в Германии кемперов превысило отметку в 1 миллион экземпляров. 

С 2020 года парк автодомов расширился более чем в 2 раза и теперь насчитывает 1 миллиона 2 тысячи 562 таких автомобиля. 

VW California Classic

Какая модель самая популярная? Fiat Ducato производства Stellantis, который затем переоборудуется под кемпер.

Согласно свежему отчету, на долю этого автомобиля приходится 42,6 процента от общего числа домов на колесах в стране. На втором месте идет Volkswagen Transporter (13,5%), а на третьем Citroen Jumper (8,6%).

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Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) утверждает, что рост продаж домов на колесах в стране за последние десятилетие наблюдается все последнее десятилетие, но самый высокий всплеск был во время пандемии.

В 2020-м году продажи кемперов взлетели на 41,4 процента, но уже в 2022-м спрос на них начал сокращаться. Тем не менее долгосрочный рост по-прежнему сохраняется. 

В 2024-м году продажи автокемперов в Германии составили 74 тысячи 718 новых автодомов, что почти в 3 раза больше, чем в 2014-м (25 тысяч 746 единиц).

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По спросу Германия доминирует на всем континенте, значительно опережая Францию и Великобританию по любви к домам на колесах. 

Что интересно, покупателями таких машин являются по большей части пенсионеры. Самая крупная возрастная группа, приобретающая автодома, приходится на категорию людей от 60 до 69 лет (32%).

Те, кому за пятьдесят, покупают кемперы в 25,4% случаев, а людям моложе 30 лет они совсем не нужны (на их долю приходится всего 1,7% покупателей домов на колесах).

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Фото:Соцсети

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