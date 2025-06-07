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Рестайлинговый Renault Megane E-Tech показался на первом изображении

Текст: Ростислав Архипов
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В 2021 году Renault кардинальным образом сменила имидж и форм-фактор модели Megane, превратив ее в кроссовер на «батарейках». С того времени минуло уже четыре года, а значит для этого компакта подошел черед обновляться.

Французский портал «L’argus» уверен, что знает как поменяется Megane E-Tech в рамках рестайлинга. 

Европейские журналисты подготовили первый неофициальный рендер местного реформенного SUV, на котором видно, что машина обзаведется по-новому оформленным «передком».

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Актуальный Renault Megane E-Tech

Замысловатые извивающиеся светодиодные ходовые огни, отделенные от общего блока фар, канут в Лету.

Вместо них по крайним сторонам бампера появятся треугольники с пиксельной световой подписью, а верхние кластеры станут чуть шире и соединятся с имитацией сетчатой решетки радиатора. 

RenaultMeganee techfacelift WM 1
Рендер обновленной версии кроссовера Renault Megane E-Tech

Другими отличительными чертами модернизированного Megane E-Tech должен оказаться новый капот, бамперы и колесные диски, тогда как в остальном автомобиль будет выглядеть так же, как его предшественник.

Серьезных механических изменений в этой модели ждать не стоит. Сейчас Megane E-Tech продается с аккумулятором емкостью 60 кВт/ч от LG, но обновленный кроссовер, по слухам, обзаведется батареями AESC компании Envision.

Рестайлинговый автомобиль должен незначительно прибавить в запасе хода, но сохранить нынешние электромоторы, в том числе актуальный двигатель на 220 «сил». 

В продажу новинка поступит в 2026 году. 

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Фото:Renault, L'argus

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