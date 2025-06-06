Назван старый Lexus, который «укатает» по пробегу все новые машины

Lexus считается одним из самых выносливых автопроизводителей. Когда среднестатистический бренд выпускает «надежную» машину, при регулярном обслуживании порой она может достигать пробега в 300-350 тысяч км, но когда это делает «Лексус» – цифры максимального километража оказываются совершенно иными.

Портал «HotCars» назвал один старый автомобиль Lexus, который с легкостью превосходит по пройденному пути любую современную новую машину. Причем даже производства этой же компании. Его имя – LS 400.

Первая модель премиального суббренда Toyota появилась на свет в 1989 году и была спроектирована таким образом, чтобы стать вечной. Это был полноразмерный люксовый седан, который оснащался шедевром японской инженерии – мотором 1UZ-FE.

Сегодня этот двигатель считается самым крепким в истории среди тех, что устанавливались на серийные автомобили, не говоря уже о самом Lexus.

Доказательством того, что Lexus LS 400 выносливее всех современных машин, служит официальная информация о его максимальных пробегах.

В интернете есть задокументированные сведения о том, что журналист Мэтт Фарах проехал на своем «Лексусе» 1996 года свыше 1 миллиона миль (1,6 миллиона километров). И, что самое главное, 900 тысяч миль (1,5 миллиона км) были пройдены им на оригинальном двигателе и трансмиссии.

Так что найдя на вторичном рынке Lexus LS 400 даже с пробегами свыше 400 тысяч километров можно быть уверенным, что эта машина проездит без поломок дольше, чем большинство новых современных автомобилей, говорится в статье американского издания «HotCars».