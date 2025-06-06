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Назван старый Lexus, который «укатает» по пробегу все новые машины

Текст: Алексей Шмидт
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Lexus считается одним из самых выносливых автопроизводителей. Когда среднестатистический бренд выпускает «надежную» машину, при регулярном обслуживании порой она может достигать пробега в 300-350 тысяч км, но когда это делает «Лексус» – цифры максимального километража оказываются совершенно иными.

Портал «HotCars» назвал один старый автомобиль Lexus, который с легкостью превосходит по пройденному пути любую современную новую машину. Причем даже производства этой же компании. Его имя – LS 400.

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Первая модель премиального суббренда Toyota появилась на свет в 1989 году и была спроектирована таким образом, чтобы стать вечной. Это был полноразмерный люксовый седан, который оснащался шедевром японской инженерии – мотором 1UZ-FE.

Сегодня этот двигатель считается самым крепким в истории среди тех, что устанавливались на серийные автомобили, не говоря уже о самом Lexus.

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Доказательством того, что Lexus LS 400 выносливее всех современных машин, служит официальная информация о его максимальных пробегах.

В интернете есть задокументированные сведения о том, что журналист Мэтт Фарах проехал на своем «Лексусе» 1996 года свыше 1 миллиона миль (1,6 миллиона километров). И, что самое главное, 900 тысяч миль (1,5 миллиона км) были пройдены им на оригинальном двигателе и трансмиссии. 

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Так что найдя на вторичном рынке Lexus LS 400 даже с пробегами свыше 400 тысяч километров можно быть уверенным, что эта машина проездит без поломок дольше, чем большинство новых современных автомобилей, говорится в статье американского издания «HotCars».

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Фото:Lexus
ИСТОЧНИК:HotCars

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