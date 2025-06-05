Высокопроизводительный кроссовер Mitsubishi Outlander Ralliart мощностью 300 л.с. просится в серийное производство

Три года назад на автосалоне в Токио Mitsubishi показала широкофюзеляжный высокопроизводительный концепт-кар, получивший имя Outlander Ralliart Performance.

Машина представляла собой «заряженный» вариант популярного японского кроссовера, который отличался от простого «Аутлендера» спортивным обвесом, затемненными элементами дизайна, расширенные арками, другими колесными дисками и, самое главное, более мощным силовым агрегатом, развивающим около 300 лошадиных сил.

Mitsubishi Outlander Ralliart Performance Concept

Недавно в Австралии об этом проекте всплыли неожиданные подробности. Судя по всему, такой автомобиль все же хотят сделать серийным. Причем положен он будет, скорее всего, только местному рынку.

По словам гендиректора Mitsubishi Motors в Австралии Шона Уэскотта, местное подразделение заинтересовано в высокопроизводительной версии Outlander.

В настоящее время проводится ряд исследований, по итогам которых будет решено, есть ли в таком кроссовере смысл.

Топ-менеджер японского бренда подтвердил, что у компании есть желание реализовать этот проект, поскольку бренд Ralliart является очень важной частью ДНК Mitsubishi. И, в какой-то момент, компании придется им воспользоваться.

Напомним, концепт высокопроизводительного Mitsubishi Outlander 2022 года строился на базе подключаемого гибрида Outlander PHEV. Машина отличалась дополнительной мощностью в сравнении с оригиналом (+38 л.с.), а также увеличенным крутящим моментом.