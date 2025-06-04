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У Toyota есть завод, который производит только музыку и еду

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Когда кто-то слышит слова «Toyota» и «завод», первое, что приходит ему в голову это сверхэффективные японские производственные цеха и обширные площади, по конвейерам которых без остановки идут автомобили.

Но среди них есть одна площадка, где вместо сборочной линии сцена, а вместо заводского цеха – кинотеатр Alamo Drafthouse.

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Речь идет о заводе «Toyota Music Factory. Это 17-акровое многофункциональное пространство в Ирвинге (штат Техас, США).

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В него входит амфитеатр на 8 тысяч мест с раздвижной крышей, которая способна превратить открытую площадку в закрытую за минуты.

В нем проводятся музыкальные концерты больших звезд, среди которых в свое время были Боб Дилан, Гарри Стайлс, Стинг и даже легендарная рок-группа ZZ Top.

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Внутри пространства, названного «Павильоном», располагаются множество закусочных, где посетители так называемого «предприятия» могут поужинать перед или после концерта.

Toyota не строила этот завод. Более того, она даже не выкупала его у городских властей. Вместо этого в 2017 году японцы приобрели права на его переименование у администрации города Ирвинг.  

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Фото:Toyota

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