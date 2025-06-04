У Toyota есть завод, который производит только музыку и еду

Когда кто-то слышит слова «Toyota» и «завод», первое, что приходит ему в голову это сверхэффективные японские производственные цеха и обширные площади, по конвейерам которых без остановки идут автомобили.

Но среди них есть одна площадка, где вместо сборочной линии сцена, а вместо заводского цеха – кинотеатр Alamo Drafthouse.

Речь идет о заводе «Toyota Music Factory. Это 17-акровое многофункциональное пространство в Ирвинге (штат Техас, США).

В него входит амфитеатр на 8 тысяч мест с раздвижной крышей, которая способна превратить открытую площадку в закрытую за минуты.

В нем проводятся музыкальные концерты больших звезд, среди которых в свое время были Боб Дилан, Гарри Стайлс, Стинг и даже легендарная рок-группа ZZ Top.

Внутри пространства, названного «Павильоном», располагаются множество закусочных, где посетители так называемого «предприятия» могут поужинать перед или после концерта.

Toyota не строила этот завод. Более того, она даже не выкупала его у городских властей. Вместо этого в 2017 году японцы приобрели права на его переименование у администрации города Ирвинг.