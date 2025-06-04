Новый Suzuki Swift Sport удивит мощностью и управляемостью

После того, как Suzuki выпустила новое поколение хэтчбека Swift, поклонники этой 5-дверки начали рассуждать на тему того, когда у этой модели появится «заряженная» модификация.

Согласно последним новостям из японских СМИ, разработка Swift Sport все еще продолжается. Машина увидит свет не раньше 2026 года.

Журналисты из «Страны восходящего солнца» обещают этой модели новый 1,4-литровый бензиновый турбомотор, дополненный технологией мягкого-гибрида (благодаря 48-вольтовому стартер-генератору).

Спекулятивный рендер нового Suzuki Swift Sport

Инженеры Suzuki планируют придерживаться принципа легкости, чтобы гарантировать «заряженной» модели лучшую производительность и управляемость.

По информации японского инсайдерского агентства «BestCarWeb», первоначально запуск Suzuki Swift Sport был запланирован на 2025 год, но в итоге премьеру модели было решено перенести на 2026-й.

Причиной срыва сроков стала необходимость дополнительного улучшения жесткости и безопасности шасси для машины, которой по проекту нельзя весить больше 1000 кг.

Спекулятивный рендер нового Suzuki Swift Sport

Ранее опубликованный предварительный образ свежей генерации Swift Sport выключает в себя переделанный спортивный передний бампер, 17-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски, а также боковые юбки и спойлер на крышке багажника.

Утверждается, что хэтчбек будет приводиться в движение мягко-гибридной системой на основе 1,4-литрового турбомотора, максимальная отдача которой превысит нынешние 140 лошадиных сил, а расход топлива сократится сразу на 16%.