Практичный рамный вездеход Mitsubishi сделали еще лучше

Шестое поколение Mitsubishi Triton/L200 было представлено в середине 2023 года. Автомобиль существенным образом поменялся внешне и технически, обзаведясь новым дизайном и свежим дизельным мотором. Машину неплохо приняли на рынках сбыта, а в некоторых странах за «шестым» Triton/L200 даже выстраивались очереди.

Удержать популярность этой модели было решено небольшой модернизацией, которая не тянет на полноценный рестайлинг, но при этом делает рамный пикап заметно интереснее.

Модернизированный Mitsubishi Triton/L200

Реформенный Triton/L200 представили в Таиланде. Автомобиль приобрел технические обновления и незначительные внешние доработки, которые затронули по большей части начальные и средние варианты.

В комплектации Athlete появилась усовершенствованная система помощи водителю, включающая теперь функцию остановки и движения для адаптивного круиз-контроля. Отныне использовать «круиз» можно в пробках или на подъездах к пунктам взимании платы за проезд.

Кроме того, в этой версии Triton/L200 появилась система очистки воздуха NanoeX.

Более доступные модификации пикапа отныне обладают затемненными визуальными решениями, в том числе черненой решеткой радиатора, наружными зеркалами и ручками, а также выделяются отсутствием хрома.

Ни о каких механических изменениях не сообщается. Triton/L200 продолжат использовать турбодизельный 2,4-литровый мотор MIVEC мощностью 148, 181 и 201 л.с. в зависимости от версии.

Впоследствии модернизированные пикапы должны выйти за пределы Таиланда.