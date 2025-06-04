Suzuki выпустит новый семейный минивэн дешевле миллиона рублей

Индийское совместное предприятие Maruti и Suzuki занимается выпуском множества бюджетных моделей, которые затем отправляются на экспорт. В скором времени этот список будет расширен неким новым компактвэном для семейных покупателей, который обещает оказаться одним из самых бюджетных предложений в своем сегменте.

На днях стало известно о том, что инженеры Suzuki работают над небольшим минивэном, который расположится в линейке автопроизводителя на ступеньку ниже мирового бестселлера Ertiga.

Автомобиль проходит в заводских документах под кодовым обозначением YDB и пока не получил официального названия. В качестве сроков его премьеры называют 2026 год.

Японский Suzuki Spacia

Базироваться новинка, по слухам, будет на модели Suzuki Spacia, которая предлагается в Японии, но в отличие от родственника в целях экономии не получит раздвижную заднюю дверь.

Если верить утечкам, которые то и дело публикуют инсайдеры, новый субкомпактный минивэн «Сузуки» для небогатых стран будет предлагаться с 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором Z-Series, который получит гибридный электрический довесок собственной разработки бренда. Ассистировать ему предстоит как механической, так и автоматической коробке передач.

Сколько будет стоить машина пока остается лишь догадываться, но индийские СМИ прочат ей сумму минимум в 700 тысяч рупий или 645 тысяч рублей по нынешнему курсу валют. Продавать новинку Suzuki хотят не только в Индии, но и за ее пределами.