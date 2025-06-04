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Практичный бюджетный автомобиль Suzuki, которому не страшно сложное бездорожье, выходит на новый рынок

Текст: Михаил Романченко
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5-дверный вариант внедорожника Suzuki Jimny начался с Индии несколько лет назад, где было организовано его производство. Затем автомобиль начал отправляться на экспорт и даже доехал до своего родного рынка – Японии, где огромный поток спроса заставил руководство компании остановить прием заказов. 

Несмотря на задержки в производстве рамный пятидверный внедорожник в ближайшее время обзаведется новым рынком сбыта. 

По информации журналистов из Аргентины, в страну прибыла первая партия «растянутых» Suzuki Jimny. Это машины, собранные на заводе в Индии. Они ничем не отличаются от тех, что отправляются на экспорт в другие страны.

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5-дверный Suzuki Jimny для Аргентины

Под их капотом установлен проверенный временем 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы и крутящим моментом 130 Нм. Помогает ему система полного привода с понижающей передачей, а выбор трансмиссий состоит из механической «пятиступки» и 4-диапазонного «автомата».

От своего трехдверного варианта более практичный «Джимни» отличается увеличенной длиной с 3,48 до 3,89-метра. Аналогичная прибавка коснулась его колесной базы, благодаря чему машине удалось добавить две пары дверей сзади и увеличить вместимость ее салона. 

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В дополнение к расширенному пространству внутри для пассажиров, чуть больше удалось сделать и багажник, который может похвастать объемом не 85-литров, как в случае с оригинальным Jimny, а 211-литровым пространством сзади. 

Цены на 5-дверный «Джимни» в Аргентине уже известны. Там за машину будут просить от 37 тысяч 900 долларов или почти 3 миллиона рублей.

Для сравнения, в соседней Мексике точно такие же автомобили стоят от 522 тысяч 990 местных песо (2 миллиона 150 тысяч рублей).

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Фото:Suzuki

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