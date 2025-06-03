Новое роскошное спорткупе Lexus окажется родным братом новой Supra

Недавно Toyota подтвердила планы выпуска следующего поколения модели Supra, в которой, по слухам, будет создана без участия BMW (ранее у «Супры» был клон в виде купе Z4).
Инсайдеры из японского портала «BestCarWeb» пошли еще дальше и утверждают, что родным братом этого спорткупе «Тойоты» окажется новая модель Lexus.
В прессе машину называют никак иначе как LC+RC, намекая, что она будет объединять в себе одной две эти модели. Новое купе называют родным братом следующей Supra. Главным отличием автомобиля Lexus от родственной Toyota станет роскошное оснащение и увеличенная вместительность салона.
Если будущая «Супра» обещает быть только 2-местной, то роскошное купе, построенное на ее базе премиальным суббрендом «Тойота», получит 4-местную конфигурацию с сиденьями, скомпонованными по схеме 2+2.
Будущая Supra будет оснащаться 2-литровым мотором нового поколения с турбонаддувом, работающим в составе гибрида, а также, вероятно, 6-цилиндровым двигателем Mazda, родственный Lexus должен получить под капот только первый вариант силового агрегата.
Уровень его производительности пока не раскрывается. Ранее ходили слухи, что новинка «Лексус» обзаведется 3,5-литровым гибридным мотором, а также будет предлагаться позднее в качестве чистого электрокара.
В продажу новое купе премиальной субмарки Toyota должно поступить до конца 2026 года.