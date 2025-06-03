Новое роскошное спорткупе Lexus окажется родным братом новой Supra

Недавно Toyota подтвердила планы выпуска следующего поколения модели Supra, в которой, по слухам, будет создана без участия BMW (ранее у «Супры» был клон в виде купе Z4).

Инсайдеры из японского портала «BestCarWeb» пошли еще дальше и утверждают, что родным братом этого спорткупе «Тойоты» окажется новая модель Lexus.

В прессе машину называют никак иначе как LC+RC, намекая, что она будет объединять в себе одной две эти модели. Новое купе называют родным братом следующей Supra. Главным отличием автомобиля Lexus от родственной Toyota станет роскошное оснащение и увеличенная вместительность салона.

Неофициальный рендер нового спорткупе Lexus (BestCarWeb)

Если будущая «Супра» обещает быть только 2-местной, то роскошное купе, построенное на ее базе премиальным суббрендом «Тойота», получит 4-местную конфигурацию с сиденьями, скомпонованными по схеме 2+2.

Будущая Supra будет оснащаться 2-литровым мотором нового поколения с турбонаддувом, работающим в составе гибрида, а также, вероятно, 6-цилиндровым двигателем Mazda, родственный Lexus должен получить под капот только первый вариант силового агрегата.

Неофициальный рендер нового спорткупе Lexus (BestCarWeb)

Уровень его производительности пока не раскрывается. Ранее ходили слухи, что новинка «Лексус» обзаведется 3,5-литровым гибридным мотором, а также будет предлагаться позднее в качестве чистого электрокара.

В продажу новое купе премиальной субмарки Toyota должно поступить до конца 2026 года.