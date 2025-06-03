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Новое роскошное спорткупе Lexus окажется родным братом новой Supra

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
лексус купе

Недавно Toyota подтвердила планы выпуска следующего поколения модели Supra, в которой, по слухам, будет создана без участия BMW (ранее у «Супры» был клон в виде купе Z4).

Инсайдеры из японского портала «BestCarWeb» пошли еще дальше и утверждают, что родным братом этого спорткупе «Тойоты» окажется новая модель Lexus.

В прессе машину называют никак иначе как LC+RC, намекая, что она будет объединять в себе одной две эти модели. Новое купе называют родным братом следующей Supra. Главным отличием автомобиля Lexus от родственной Toyota станет роскошное оснащение и увеличенная вместительность салона.

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Неофициальный рендер нового спорткупе Lexus (BestCarWeb)

Если будущая «Супра» обещает быть только 2-местной, то роскошное купе, построенное на ее базе премиальным суббрендом «Тойота», получит 4-местную конфигурацию с сиденьями, скомпонованными по схеме 2+2.

Будущая Supra будет оснащаться 2-литровым мотором нового поколения с турбонаддувом, работающим в составе гибрида, а также, вероятно, 6-цилиндровым двигателем Mazda, родственный Lexus должен получить под капот только первый вариант силового агрегата.

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Неофициальный рендер нового спорткупе Lexus (BestCarWeb)

Уровень его производительности пока не раскрывается. Ранее ходили слухи, что новинка «Лексус» обзаведется 3,5-литровым гибридным мотором, а также будет предлагаться позднее в качестве чистого электрокара.

В продажу новое купе премиальной субмарки Toyota должно поступить до конца 2026 года. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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