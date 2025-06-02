Новый Nissan Micra показан в очень быстрой версии Nismo

Nissan клонировал Renault 5 E-Tech, построив на его основе хэтчбек Micra нового поколения. Машину, ставшую чистым электромобилем, представили 2 недели назад и собираются в ближайшее время вывести в продажу в Европе.

Недавно в сети начали ходить слухи о том, что «Ниссан» может выпустить «заряженную» версию Micra, которая получит к названию приставку Nismo. Французский журнал «Automobile-Magazine» усилиями своего штатного дизайнера Дидье Рика показал, как он может выглядеть.

В качестве основы для «Микры Нисмо» может быть задействован хот-хэтч Alpine A290. От оригинальной 5-дверки «заряженный» хэтчбек Nissan может отличиться собственными бамперами, передний из которых получит широкую «губу» и проходящую по ней красную полосу.

Рендер Nissan Micra Nismo

Аналогичный декоративный элемент достался в том числе порогам машины на рендере, а дорожный просвет автомобиля был заметно снижен.

Если Micra Nismo действительно появится, то позаимствует электрические силовые установки у модели Apline A290. Тот хэтчбек, напомним, комплектуется моторами на 180 и 220 лошадиных сил.

Прототип Nissan Micra Nismo

Напомним, Nissan Micra Nismo существовал в поколении этой модели K11 в середине 90-х. Машину продавали исключительно в Японии и разработали на базе гоночной версии Nissan Micra N2.

До серийного производства автомобиль так и не добрался. В общей сложности с конвейера Nissan сошли всего три прототипа таких хот-хэтчей.