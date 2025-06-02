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Новый Nissan Micra показан в очень быстрой версии Nismo

Текст: Михаил Романченко
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Копия une nissan micra nismo reprenant les mecaniques electriques de 180 et 220 ch de lalpine a290 ne manquerait pas dallure 1

Nissan клонировал Renault 5 E-Tech, построив на его основе хэтчбек Micra нового поколения. Машину, ставшую чистым электромобилем, представили 2 недели назад и собираются в ближайшее время вывести в продажу в Европе. 

Недавно в сети начали ходить слухи о том, что «Ниссан» может выпустить «заряженную» версию Micra, которая получит к названию приставку Nismo. Французский журнал «Automobile-Magazine» усилиями своего штатного дизайнера Дидье Рика показал, как он может выглядеть.

В качестве основы для «Микры Нисмо» может быть задействован хот-хэтч Alpine A290. От оригинальной 5-дверки «заряженный» хэтчбек Nissan может отличиться собственными бамперами, передний из которых получит широкую «губу» и проходящую по ней красную полосу.

une nissan micra nismo reprenant les mecaniques electriques de 180 et 220 ch de lalpine a290 ne manquerait pas dallure
Рендер Nissan Micra Nismo

Аналогичный декоративный элемент достался в том числе порогам машины на рендере, а дорожный просвет автомобиля был заметно снижен.

Если Micra Nismo действительно появится, то позаимствует электрические силовые установки у модели Apline A290. Тот хэтчбек, напомним, комплектуется моторами на 180 и 220 лошадиных сил. 

pour les besoins de la competition nissan a developpe une version affutee de la micra k11 dans les annees 1990
Прототип Nissan Micra Nismo

Напомним, Nissan Micra Nismo существовал в поколении этой модели K11 в середине 90-х. Машину продавали исключительно в Японии и разработали на базе гоночной версии Nissan Micra N2.

До серийного производства автомобиль так и не добрался. В общей сложности с конвейера Nissan сошли всего три прототипа таких хот-хэтчей.

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Фото:Automobile-Magazine/Didier Ric

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