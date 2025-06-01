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В России доступен практичный и надежный автомобиль Mitsubishi на замену «китайцам»

Текст: Алексей Шмидт
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FP Cover

Появившись на азиатском рынке в 2019 году, минивэн Mitsubishi Xpander сразу же стал бестселлером. Популярность машины была обусловлена ее вместительным салоном, надежностью и бюджетной ценой. В 2022-м автомобиль прошел через рестайлинг, а недавно стал доступен в России.

Причем не в обычной версии, а в максимально подходящей для наших дорог Cross-модификации.

Автомобиль актуального модельного года сейчас предлагается в Ставрополе. Это машина, выпущенная в Индонезии, оснащенная проверенным полуторалитровым атмосферный бензиновым двигателем 4A91. Его максимальная отдача составляет 105 лошадиных сил, а ассистирует мотору бесступенчатый вариатор. 

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Mitsubishi Xpander Cross 2025

Несмотря на приставку к названию «Cross» 7-местный автомобиль может быть исключительно переднеприводным, однако его дорожного просвета в 225 мм, превышающего этот показатель в сравнении с большинством современных кроссоверов, достаточно, чтобы не застревать в снегу зимой, или преодолевать буераки не поясь сесть на «пузо».

FP Performance
Mitsubishi Xpander Cross 2025

В Юго-Восточной Азии Xpander Cross считается бюджетником, но уровень его оснащения выглядит весьма небедным.

В арсенал минивэна входит система бесключевого доступа в салон, камера заднего вида, мультируль, круиз- и климат-контроль, мультимедийная система сенсорным дисплеем, датчики давления в шинах, светодиодные фары и многое другое.

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Интерьер Mitsubishi Xpander Cross 2025

Стоимость новых Xpander Cross у нас составляет 2 миллиона 710 тысяч рублей, что сопоставимо или совсем немного дороже цены ряда новых китайских кроссоверов схожих размеров. 

Импортер, занимающийся поставкой таких автомобилей в РФ, готов привезти их под заказ примерно за 4-5-недель и взять на себя все хлопоты оформления машин на таможне, а также их документов для постановки на учет в России. 

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Фото:Mitsubishi

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