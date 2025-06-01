Главный хит Mazda получит такой же 12,9-дюймовый дисплей в салоне, что и новый RAV4

Самый подаваемый автомобиль в линейке Mazda – кроссовер CX-5 – готовится к плановой смене поколений. Переход в третью по счету генерацию сулит этой знаменитой японской модели существенные изменения не только во внешности и технической части, но и во внутреннем убранстве. Накануне один из этих тезисов подтвердило шпионское фото прототипа CX-5 нового поколения, сделанное во время тестов.

Автомобильным папарацци удалось запечатлеть салон проезжающей машины, судя по которому внутри нового CX-5 расположится широкоформатный центральный дисплей мультимедийной системы, близкий по стилю с новым поколением Toyota RAV4.

Фото прототипа нового поколения Mazda CX-5

Более того, японские инсайдеры полагают, что это точно такой же тачскрин, что и в новом «Рафике». Якобы ради экономии компании договорились использовать одинаковое мультимедийное устройство.

Косвенно это предположение подтверждает план Mazda и Toyota сотрудничать во многих аспектах, в том числе в создании силовых установок, работ над активной безопасностью и ходовыми качествами своих машин.

Салон нового поколения Toyota RAV4

Кроме того, японские инсайдеры пишут, что интерфейс 12,9-дюймовой «мультимедийки» в новом Mazda CX-5 будет использовать ту же систему Arene, что и в свежем Toyota RAV4.

Эта платформа похожа на систему Android от Google или iOS от Apple, но позволяет внедрять в нее собственные программные разработки конкретных автопроизводителей.

Прототип 3 поколения Mazda CX-5 во время тестов

Ожидается, что внешне новый CX-5 будет отличаться от предшественника более объемной решеткой радиатора, сочетающейся с узкой группой фар.

Габариты кузова кроссовера должны составить 4770 мм в длину, 1910 мм в ширину, 1705 мм в высоту, а колесная база растянуться до 2800 мм, тем самым превысив показатели нынешней модели.

Что касается линейки двигателей, то кроссоверу пророчат 2-литровые мягко-гибридные агрегаты Skyactiv-G и Skyactiv-X, а также полностью новую гибридную систему Skyactiv-Z на базе 2,5-литрового ДВС. Правда последняя появится не раньше 2027 года.

Премьеру автомобиля ждут этой осенью.