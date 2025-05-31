Недорогому японскому кроссоверу понадобилось расширение производства: всему виной ажиотажный спрос

В начале 2023 года компания Suzuki представила новый бюджетный кроссовер Fronx. На первых порах машина была предложена исключительно в Индии, где велось ее производство, однако затем начала расширять географию странами Юго-Восточной Азии, Австралии, Африки и Южной Америки.

Спрос на «Фронкс» превысил ожидания автопроизводителя, поэтому на отдельных рынках кроссовер оказался в дефиците. Решить эту проблему Suzuki собирается началом выпуска Fronx на новых площадках.

Первой после Индии принять эту популярную модель японской компании на конвейере предстоит Индонезии, а затем и Тайваню.

Suzuki Fronx

Напомним, кроссовер Suzuki Fronx был создан на базе хэтчбека Baleno. Его габариты составляют 3995 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1550 мм в высоту. В модельной линейке «Сузуки» небольшой вседорожник располагается между субкомпактом Ignis и Vitara, а его колесная база равна 2520 мм.

Внешне автомобиль напоминает уменьшенную версию модели Grand Vitara нового поколения, отличаясь от того лишь хромированной отделкой и увеличенной зоной «губы» бампера, выкрашенной в серебристый цвет.

Интерьер Suzuki Fronx

Интерьер машины оформлен с использованием цифровой «приборки», 9-дюймового экрана мультимедийной системы, проекционного дисплея и беспроводной зарядки для смартфона.

В арсенал автомобиля входит беспроводная связь Apple CarPlay/Android Auto и камера 360-градусного обзора, а под его капотом работает два варианта 1,5-литрового ДВС – обычный «атмосферник» и мягкий-гибрид.

Мощность первого составляет 103 лошадиные силы, а второго – 101 л.с. соответственно. Выбор трансмиссий для него состоит из 5-ступенчатой МКПП, а также 4- и 6-диапазонного «автомата».