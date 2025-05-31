Флагманский кроссовер Lexus RX поразит покупателей мощностью, сопоставимой с суперкарами

В прошлом году Lexus представил специальную версию Morizo RR для своего компактного кроссовера LBX, а в этом году она может распространиться на флагманский вседорожник RX.

Более того, вместе с ней большой семейный «паркетник» японской марки приобретет новую техническую часть, которая может удивить мощностью, сопоставимую с некоторыми суперкарами.

Согласно информации, раскрытой японским журналом «Mag-X», Lexus создает высокопроизводительный вариант Lexus RX Morizo RR. Машине будет положен недавно разработанный 2-литровый двигатель с турбонаддувом, которому предстоит сочетаться с гибридной технологией.

Инсайдеры ожидают, что общая мощность силовой установки составит около 600 лошадиных сил, что близко к показателям, которые демонстрируют современные суперкары.

Появление в RX силового агрегата такой производительности должна сделать его самым мощным кроссовером из тех, что когда-либо были созданы Lexus.

Новый высокопроизводительный 2-литровый двигатель Toyota Group

В основу RX Morizo RR ляжет текущая топовая версия RX 500h F Sport Performance. Автомобиль отличится собственными настройками аэродинамики и подвески, а также получит улучшенную управляемость.

Основными конкурентами новинки в Lexus видят такие высокопроизводительные вседорожники как: BMW X5 M, Audi QS8 и Mercedes-Benz GLE 63.

Первые испытания Lexus RX Morizo RR уже стартовали. Машину обкатывают на дорогах Нюрбургринга. Официальная премьера автомобиля запланирована на 2026 год.