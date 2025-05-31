Маленький бюджетный хэтчбек Suzuki готовится к смене поколения

Шестая и действующая на сегодняшний день генерации небольшого хэтчбека Suzuki Wagon R появилась в 2017 году и в 2022-м прошла через процедуру обновления, которая затронула лишь ее внешний облик.

Однако в будущем поколении изменению должен подвергнуться не только дизайн, но и техническое оснащение этой модели.

Японский инсайдерский журнал «BestCarWeb» полагает, что в грядущей генерации Wagon R, премьера которой должна состояться осенью этого года, кей-кар станет немного крупнее предшественника, поменяет оформление передней части кузова, а также приобретет раздвижные двери заднего ряда.

Неофициальный рендер нового Suzuki Wagon R

Благодаря увеличенным размерам и более правильной компоновке сидений внутри машины появится дополнительное место для пассажиров и их багажа.

Но модернизация коснется не только внешней стороны автомобиля. Помимо дизайна «седьмой» Wagon R должен наконец-то получить пересмотренную «технику».

Машине обещают под капот гибридный силовой агрегат, в составе которого будет работать приводной мотор AGS. Максимальная отдача системы должна превысить отметку в 62 лошадиные силы, а привод, как и прежде, будет не только передним, но и полным.

В продажу в Японии новый бюджетный хэтчбек Suzuki должен выйти до конца этого года.