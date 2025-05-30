Возрожденный внедорожник Mitsubishi Pajero Mini обрастает подробностями

Коммерческий успех компактвэна Mitsubishi Delica Mini привел к тому, что руководство японского автопроизводителя задумалось о разработке аналогичного по типу автомобиля, который могут наделить легендарным названием Pajero Mini. Такие внедорожники продавались до 2012 года и ценились любителями офф-роуда.

В новом поколении, которое, по слухам, уже находится в работе, машина должна заметно отличиться от оригинала и лишиться отличных качеств, демонстрируемых на бездорожье, в пользу легковой конструкции и низкого расхода топлива.

Японские инсайдеры сообщают, что разработкой нового «Паджеро Мини» занимается не только Mitsubishi. В проекте также участвует Nissan, с которой у «Митсу» имеется собственное совместное предприятие и платформа NMKV.

Неофициальный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Ожидается, что очертания нового Pajero Mini окажутся схожими с Delica Mini. Переднюю часть автомобиля могут оформить в стиле нового поколения пикапа Triton/L200, наделив большой решеткой радиатора и фирменными раздельными фарами, а боковины прикрыть широким пластиковым обвесом с серебристой вставкой, который призван защищать лакокрасочное покрытие кузова от царапин.

Что касается производительности, то она в случае с новым «Паджеро Мини» вряд ли будет большим шагом вперед в сравнении с предшественником.

Mitsubishi Pajero Mini 2 поколения

Автомобиль должен получить мягко-гибридную систему с турбированным малолитражным двигателем на 660 кубических сантиметров. Благодаря электрическому довеску, выдающему дополнительно 2,7 л.с., его максимальная мощность может составить порядка 67 лошадиных сил.

Ни о каком бездорожье в случае, если раскрытые подробности о машине окажутся верными, речи не идет. Автомобиль будет использовать полный привод, реализованный посредством электромеханической муфты.

Запуск Pajero Mini нового поколения может состояться уже в следующем году.