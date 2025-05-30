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Suzuki готовит маленькую «зажигалку» за копейки

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Suzuki Swift нового поколения появился в продаже в конце 2023 года. С того момента его поклонники с нетерпением ждут появления «заряженной» версии этой модели, которая получит к своему имени приставку «Sport».

Новое поколение этого «хот-хэтча» обещали запустить в 2025 году, но, судя по новой информации, пришедшей из Японии, новая недорогая японская «зажигалка» появится чуть позже, чем все думали.

Портал «BestCarWeb» утверждает, что в «Сузуки» собираются вывести в продажу Swift Sport нового поколения весной 2026 года. Автомобиль получит под капот мягко-гибридную силовую установку, включающую в себя 1,4-литровый турбомотор, а также новые технологии, которые недоступны для обычного «Свифт». 

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Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Инсайдеры пишут, что двигатель хэтчбека «Свифт Спорт» новой генерации будет доработан до такой степени, что его можно будет назвать полностью новой разработкой. При этом конкретные цифры его производительности не называются. 

Для того, чтобы обеспечить машине улучшенные динамические показатели, помимо повышенной мощности инженеры Suzuki собираются сделать ее легче текущей версии, вес которой составляет 970 кг. 

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Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Внешне автомобиль должен незначительным образом отличиться от оригинального Swift 6 поколения, приобретя собственный аэродинамический обвес и более низкий дорожный просвет.

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Фото:BestCarWeb

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