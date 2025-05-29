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Флагманский минивэн Nissan научились превращать в комфортабельную спальню на колесах для 4 человек

Текст: Алексей Шмидт
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Минивэн Nissan Serena позиционируется как семейная машина, но ночевать в ней с комфортом было непросто. Эту проблему решила компания P’S Fieldcraft из Японии, подготовившая для «Серены» пакет доработок, превращающий эту вместительную модель в подобие кемпера.

Особенностью автомобиля является механизм подъемной крыши, который позволяет с легкостью наслаждаться комфортными ночевками в машине. 

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Кемпер Nissan Serena P-SV

Минивэн получил название Serena P-SV (Pop-Roof Sleeping Version – «Версия для сна на крыше»). При поднятой крыше образуется пространство для отдыха длиной 2250 мм и шириной 1100 мм, где с комфортом могут разместиться два человека. Гидравлические стойки с обеих сторон облегчают эксплуатацию этой системы и повышают ее устойчивость. 

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Часть палатки на подъемной крыше, которой могут пользоваться как взрослые, так и дети, можно использовать тремя способами для разных ситуаций: полностью закрытый режим, полуоткрытый режим с сетчатым экраном и полностью открытый режим. 

Пространство внутри кемпера было организовано максимально рациональным образом. Если сложить все задние сиденья и водрузить на них специально изготовленный матрас, то комфортное место для сна появляется еще для двух людей. 

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В техническую сторону минивэна Nissan изменения не вносились, поэтому он по-прежнему может быть оборудован как 2-литровым атмосферным бензиновым мотором, так и гибридной системой e-Power на базе 1,4-литрового ДВС. Причем первый вариант доступен для покупателей в Японии в том числе с системой полного привода.

Стоимость машины начинается от 3 миллионов 600 тысяч иен или примерно от 2 миллионов рублей. 

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Фото:Nissan

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