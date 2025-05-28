Suzuki выпустит новый недорогой кроссовер дешевле миллиона рублей

Расширение линейки моделей компании Suzuki уже не за горами. Причем реализовано оно будет с использованием новой вседорожной модели, которая расположится в недорогом сегменте с начальной ценой менее 1 миллиона рублей.

Кодовое обозначение новинки «Сузуки» – Y17. Предполагается, что речь идет о новом пятиместном вседорожнике Escudo, основным рынком сбыта которого станет Индия и страны Юго-Восточной Азии. В модельной линейке японского автопроизводителя машина может расположиться между Brezza и Grand Vitara.

Компактный «паркетник» должен навязать конкуренцию таким бестселлерам этого сегмента как Kia Seltos и Hyundai Creta, а также оказаться чем-то вроде доступной альтернативы Grand Vitara.

Неофициальный рендер нового кроссовера Suzuki Escudo

По всей вероятности автомобиль будет построен на той же платформе, что и «Гранд Витара», а также унаследует у него силовые агрегаты, которые сейчас представляют собой 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор и гибрид на базе этого же ДВС.

По габаритам новый кроссовер Suzuki может оказаться крупнее Brezza и даже немного длиннее Grand Vitara, а его дизайн будет совпадать с соплатформенной моделью.

Шпионское фото нового Suzuki Escudo

Официальная презентация Suzuki Escudo (Y17) может состояться уже этой осенью. Ожидаемая базовая цена машины в Индии составляет около 1 миллиона местных рупий, что эквивалентно сумме в 930 тысяч рублей по действующему курсу валют на сегодня.