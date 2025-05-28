Царь внедорожных минивэнов почти готов переехать в новое поколение и наконец-то измениться

После масштабной модернизации в 2019 году внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:5 приобрел новый облик и оказался востребован покупателями не меньше, чем до этого. Однако жизненный цикл этого поколения модели превысил 18 лет, поэтому его шасси и силовая установка нуждаются в серьезной модернизации.

Японская пресса сообщает, что премьера новой Delica D:6 (шестая генерация машины) должна состояться в ближайший год. Ее главным изменением станет даже не пересмотренная внешность, а появление в арсенале экономичной подключаемой гибридной силовой установки (PHEV).

Концепт-кар Mitsubisho D:X

Ожидается, что дизайн новой «Делики» окажется чем-то вроде воссоздания стиля концептуального минивэна D:X, представленного несколько лет назад. Автомобиль приобретет дневные ходовые огни, расположенные сразу под лобовым стеклом, а также основные блоки фар, встроенные в колесные арки.

Кроме того, машине может достаться более квадратная форма кузова и уникальная конструкция «передка», создающая эффект многоуровневости.

В основу новинки может лечь другая платформа, с которой минивэн растянется в длину до 4,8-метра, а в ширину до 1,8-метра. Это обеспечит «Делике» просторный салон, который собираются скомпоновать как в будущем Outlander, наделив 12,3-дюймовым цифровым экраном приборной панели и большим тачскрином мультимедийной системы.

Приводить в движение автомобиль, по слухам, будет новое поколение гибридной системы на базе 2,4-литрового ДВС, который вкупе с электромотором и новым поколением батарей обеспечит Delica внушительным запасом хода на чистой электроэнергии, приблизив к показателям чистых электромобилей.

При этом для базовых версий минивэна, если верить слухам, будет положен более доступный 2,2-литровый турбодизель.

За внедорожные качества в машине будет отвечать модернизированная интеллектуальная система полного привода S-AWC, способная обеспечить ей продвинутые способности на бездорожье за счет умной электроники.

Официальная презентация нового поколения Mitubishi Delica должна состояться в 2026 году.