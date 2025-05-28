Mazda собирается превзойти гибриды Toyota с новым двигателем для CX-30 и CX-5

До премьеры нового поколения кроссовера Mazda CX-5 остается совсем немного времени, а затем автопроизводитель из Хиросимы собирается выпустить его компактную версию под именем CX-30.

Обе модели должны получить инновационный гибридный двигатель, который заменит бензино-электрические силовые установки Toyota, используемые «Маздой» в отдельных моделях.

Более того, ходят слухи, что новый гибридный привод Mazda окажется гораздо эффективнее, чем тот, что предлагает Toyota.

Двигатель Mazda Skyactiv-G

Новой бензино-электрической установкой должен оказаться 2,5-литровый мотор Skyactiv-Z, который будет работать в связке с электрическим двигателем.

От такого гибрида ожидают технологии, близкой по эффективности к предельной в области внутреннего сгорания, а также высокой топливной экономичности и отличных динамических характеристик.

Новый двигатель будет иметь не только более высокую тепловую эффективность, но и более широкий диапазон эффективной работы.

Инфографика от Mazda

На представленной ранее инфографике компания показала, что гибрид Skyactiv-Z будет предельно близок к максимально возможным показателям тепловой эффективности почти во всем рабочем диапазоне силовой установки.

Пока непонятно когда новые гибриды Mazda появятся в моделях компании. Ходят слухи, что инновационная бензино-электрическая установка Skyactiv-Z будет готова только к 2027 году, то есть к запуску модели CX-30.

При этом CX-5 выйдет в продажу раньше – уже в этом году. И, вероятно, получит такой силовой агрегат лишь через несколько лет.