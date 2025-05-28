ДомойАвтоновости сегодняMazda собирается превзойти гибриды Toyota с новым двигателем для CX-30 и CX-5

Mazda собирается превзойти гибриды Toyota с новым двигателем для CX-30 и CX-5

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
mazda wankel rotary

До премьеры нового поколения кроссовера Mazda CX-5 остается совсем немного времени, а затем автопроизводитель из Хиросимы собирается выпустить его компактную версию под именем CX-30. 

Обе модели должны получить инновационный гибридный двигатель, который заменит бензино-электрические силовые установки Toyota, используемые «Маздой» в отдельных моделях.

Более того, ходят слухи, что новый гибридный привод Mazda окажется гораздо эффективнее, чем тот, что предлагает Toyota.

skyactiv
Двигатель Mazda Skyactiv-G

Новой бензино-электрической установкой должен оказаться 2,5-литровый мотор Skyactiv-Z, который будет работать в связке с электрическим двигателем.

От такого гибрида ожидают технологии, близкой по эффективности к предельной в области внутреннего сгорания, а также высокой топливной экономичности и отличных динамических характеристик. 

Новый двигатель будет иметь не только более высокую тепловую эффективность, но и более широкий диапазон эффективной работы. 

mazdaskyactivz
Инфографика от Mazda

На представленной ранее инфографике компания показала, что гибрид Skyactiv-Z будет предельно близок к максимально возможным показателям тепловой эффективности почти во всем рабочем диапазоне силовой установки. 

Пока непонятно когда новые гибриды Mazda появятся в моделях компании. Ходят слухи, что инновационная бензино-электрическая установка Skyactiv-Z будет готова только к 2027 году, то есть к запуску модели CX-30.

При этом CX-5 выйдет в продажу раньше – уже в этом году. И, вероятно, получит такой силовой агрегат лишь через несколько лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mazda

Читайте также:

Последние новости:

Chery выпустит новый внедорожный пикап с прорывной технологией...

Седан Toyota Crown оказался самым безопасным японским автомобилем:...

В Россию ввезли хардкорный рамный вездеход Ford по...

Раскрыт гибридный вседорожник, который создан экономить деньги на...

Кроссовер Duster и седан Logan оказались самыми некачественными...

Dacia выпустит новый бюджетный кроссовер на замену Spring...

Кроссовер Subaru за копейки хотят сделать еще экономичнее

Абсолютно новый кроссовер Ford начального уровня представят уже...

В Европе назвали Lada Largus недорогим кроссовером для...

У недорогого родственника Renault Duster появилась дата релиза...

На продажу выставили 23-летний Chevrolet Monte Carlo SS,...

Китайские автомобили обесцениваются почти в два раза сильнее,...

Знаменитый «проходимец» Suzuki Jimny обзавелся злым внешним видом

Новейший дешевый кроссовер VW поразит своей экономичностью

Первый «сексуальный» автомобиль создала не Tesla, а Hyundai

В новейшем Toyota RAV4 обнаружили маленькую, но очень...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+