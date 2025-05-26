Новый недорогой семиместный кроссовер Mitsubishi вот-вот увидит свет

Концепт-кар Mitsubishi DST был представлен в прошлом году на филлипинском автосалоне. Машине пророчили серийную версию, которая должна была увидеть свет в ближайшие годы.

По новым данным, раскрытым президентом индонезийского офиса Mitsubishi Ацуши Курита, презентация серийного варианта прототипа Mitsubishi DST состоится уже этим летом, а выпуск машины собираются организовать в конце июля.

Ожидается, что товарный вседорожник будет располагаться в бюджетном ценовом сегменте.

Несмотря на это он получит семиместный салон и 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, сопряженный с вариаторной коробкой передач и передним приводом. Максимальная мощность ДВС составит 103 лошадиные силы.

Концепт-кар Mitsubishi DST

Автомобиль может получить грубый внешний дизайн и оказаться похожим на шоу-кар, а также позаимствовать ряд стилистических решений у более компактного вседорожника xForce.

Машине достанутся Т-образные светодиодные фары и фонари аналогичной формы сзади, широкая решетка радиатора, многоуровневый бампер, оквадраченные колесные арки и высокий дорожный просвет.

Интерьер концепт-кара Mitsubishi DST

Интерьер могут оформить в простом стиле, но дополнить его большим встроенным сенсорным экраном, объединяющем в себе дисплей мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также системой независимого кондиционирования воздуха для второго ряда.

Сколько будет стоить машина пока неизвестно. Первыми рынками для нее должны оказаться страны Юго-Восточной Азии.