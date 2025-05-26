Mitsubishi Pajero Sport обещает удивить брутальностью и внедорожными качествами

Слухи свидетельствуют о том, что знаменитый внедорожник Mitsubishi Pajero превратится из продвинутого «проходимца» в кроссовер с премиальными характеристиками. Но это решение не должно затронуть его однофамильца Pajero Sport, который сменит поколение немного раньше – в следующем году.

Японской прессе удалось выяснить, что в будущей генерации «Паджеро Спорт» продолжит использовать лестничную раму. Более того, машину наделят брутальным внешним обликом, не пересекающимся с актуальной моделью, и предложат для машины сразу два варианта движущей силы.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Снаружи внедорожник может примерить квадратные и грубые формы, а также приобрести световую полосу сквозного типа спереди, соединяющую фары с двух сторон, большую решетку радиатора с хромированной отделкой и задние фонари, связанный друг с другом тонкой полосой.

Интерьер внедорожника могут оформить в стиле Outlander, добавив ему больше кожи и технологических «фишек», а третий ряд сидений обещают сделать более комфортным для пассажиров.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Перехода на кроссоверную платформу CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi не будет. Вместо этого Pajero Sport получит оригинальное трапециевидное балочное шасси, то есть ту же самую «тележку», что и новейший пикап L200/Triton.

Платформа Mitsubishi Triton

Машине достанется собственная технология полного привода, которая должна обеспечить ей отличные характеристики на бездорожье.

Что касается силовой конфигурации, то инсайдеры из «Страны восходящего солнца» указывают на 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный «наддувный» двигатель, положенный утилитарнику L200/Triton.

Его максимальная мощность способна достигать 204 лошадиных сил, а конструкция рамы обладает выделенным пространством для установки батареи. Это решение позволит в будущем предложить для Pajero Sport более экономичный вариант подключаемой гибридной системы.

Официальная премьера нового «Паджеро Спорт» должна состояться в 2026 году.