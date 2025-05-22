Маленький кроссовер Opel теперь можно брать на охоту и рыбалку

Opel Frontera поступил в продажу в конце 2024 года, оказавшись уже не тем рамным внедорожником, на котором было не страшно забираться в дебри, а обычным компактным кроссовером. Сменщик модели Crossland вклинился между двумя другими небольшими «паркетниками» Mokka и Grandland.

Накануне для него предложили пакет доработок, который превращает этот субкомпактный SUV в кемпер, где будет удобно ночевать на охоте или рыбалке.

Opel Frontland с палаткой Thule Foothill

Все благодаря опциональным рейлингам на крыше, которые способны выдерживать нагрузку до 240 кг. Вкупе с палаткой Thule Foothill, предлагающейся в магазине аксессуаров «Опель», автомобиль превращается в подобие дома на колесах, где удобно не только ночевать, но и находиться на природе.

В сложенном виде ширина палатки составляет всего 61 см, что в два раза меньше, чем у большинства ее конкурентов. За счет небольших размеров на крыше Frontera можно выделить место для дополнительного инвентаря.

В Opel утверждают, что в разложенном виде на Frontera Thule Foothill предлагает внутри столько же пространства, сколько классическая двухместная палатка.

Любители времяпрепровождения на природе смогут отдохнуть внутри вдвоем в спальной зоне размером 2,13 на 1,19-метра, а от комаров и прочей живности их будут защищать специальные москитные сетки.

Разложить палатку сможет даже один человек – достаточно вставить в нее телескопические стойки. Вход внутрь и выход будет осуществляться по лестнице, прикрепленной к боковине кузова машины.

Стоимость такой полезной опции для маленького кроссовера Opel уже раскрыта. В Германии за палатку будут просить 2 тысячи 446 евро (220 тысяч рублей). За алюминиевую подставку под нее придется заплатить еще 298 евро (27 тысяч рублей).