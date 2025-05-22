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Растянутый Renault Duster едва не провалил тесты на безопасность

Текст: Ростислав Архипов
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У Renault Duster с осени прошлого года существует старший брат, который выделяется не только размерами, но и более богатым оснащением. Машину называют Bigster и сейчас предлагают на европейском рынке под брендом Dacia.

Недавно этот кроссовер, считающийся растянутой модификацией «Дастера», прошел через серию краш-тестов организации Euro NCAP, которая едва не выдала ему неутешительный вердикт.

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Dacia Bigster в краш-тесте Euro NCAP

Согласно испытаниям, проведенным в Европе, Dacia Bigster удостоился только 3 звезд из 5 возможных. Машина набрала 27,7 балла из 40 за защиту взрослых пассажиров и 42 балла из 49 возможных за защиту детей. 

В отчете по итогам краш-тестов говорится, что автомобиль обеспечивал хорошую защиту коленей и бедренных костей как водителя, так и пассажира, однако получил заниженную оценку за защиту грудных клеток манекенов спереди и сзади.

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Боковую защиту машины, которая необходима для того, чтобы пассажиры не сталкивались друг с другом во время бокового удара, и вовсе назвали плохой.

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Оценка по итогам краш-тестов Dacia Bigster

Со временем кроссовер Bigster собираются вывести за пределы европейского рынка, где за него просят от 23 тысяч евро (чуть больше 2 миллионов рублей), и начать его продавать в том числе под маркой Renault.

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Фото:EuroNCAP

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