Lexus решил отказаться от своего самого дешевого электрического SUV

Серия кроссоверов Lexus UX, в том числе ее версия UX300e, работающая на электричестве, самое начальное ценовое предложение бренда в сегменте SUV.

Несмотря на то, что японская компания, как и все другие, активно расширяет свою линейку электрокаров, ее руководство неожиданно решило снять батарейный «паркетник» с производства.

Сначала машина покинула рынок Тайваня, а затем прекратила продаваться в Австралии. Теперь японская пресса сообщает, что Lexus UX300e снимут с конвейера и перестанут предлагать на родном для себя рынке уже с марта 2026 года.

Lexus UX300e

Lexus UX300e предлагается с 2019 года и даже успел пережить одну модернизацию, в которой машине досталась более крупная батарея емкостью 72,8 кВт/ч.

Аккумулятор обеспечил электрический кроссовер запасом хода от 315 до 415 км по циклу WLTP, что в нынешних условиях сложно назвать конкурентноспособным показателем, особенно на фоне китайских электрокаров.

Автомобиль оснащается одним мотором, расположенным спереди, мощность которого достигает отметки в 150 кВт, а максимальный крутящий момент силовой установки равен 300 Нм.

С прекращением продаж Lexus UX300e в модельной линейке японского автопроизводителя останется лишь один полностью электрический кроссовер – Lexus RZ. Он крупнее UX300e, а также способен проезжать без подзарядки 440 километров.