Mitsubishi готовит недорогой аналог Outlander с 7-местным салоном

В прошлом году на Филиппинском международном автосалоне состоялась презентация концепт-кара Mitsubishi DST. Руководство компании тогда заявляло, что дожидаться премьеры серийной версии этой модели остается недолго.

Накануне выяснилось, что представить товарный вариант нового семиместного кроссовера японского автопроизводителя могут уже в этом году.

С большой долей вероятности первое появление новинки «Митсу» на публике состоится на выставке GIIAS в Индонезии, которая откроется 24 июля 2025 года.

Концепт-кар Mitsubishi DST

Согласно недавней утечке из патентных органов, новый «паркетник» Mitsubishi с трехрядным салоном может приобрести 1,5-литровый мотор, который, по всей вероятности, будет перенесен из моделей Xpander и XForce.

Если эта информация подтвердится, то машина будет иметь мощность не менее 103 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Упоминаний о гибридной силовой установке пока нет, но, вероятно, она появится в гамме этой модели в будущем.

Интерьер концепта Mitsubishi DST

О том, какими размерами сможет похвастать серийный образец прототипа DST, пока остается лишь догадываться.

Учитывая габариты шоу-кара, представленного в прошлом году, он может оказаться близок к таким популярным японским моделям как Toyota RAV4 и Honda CR-V, став чем-то вроде аналога бестселлера Outlander.