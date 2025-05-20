Недорогой седан и хэтчбек Mazda3 приближается к рестайлингу

Появившись в продаже в 2019 году Mazda3 нынешнего поколения остается практически неизменной на протяжении почти шести лет, но вскоре ее ждет долгожданная модернизация.

Предложенный сейчас как 5-дверный хэтчбек и 4-дверный седан автомобиль может пройти через рестайлинг, который, впрочем, вряд ли сильно повлияет на дизайн машины и ее механическую часть.

Художник из Японии с ником «DAMD.inc», ранее работавший дизайнером в Nissan, предполагает, что новая «тройка» получит практически тот же самый экстерьер, что и ее предшественник.

Неофициальное изображение обновленного хэтчбека Mazda3

По его мнению автомобиль приобретет новую головную оптику с измененным внутренним рисунком, слегка модернизированную решетку радиатора и перелицованный бампер с ярко выряженной нижней «губой».

Боковины машины могут примерить более простой дизайн, чем был раньше, а дверные ручки из обычных превратятся в ручки скрытого монтажа.

Актуальная версия Mazda3

Никаких глобальных перемен в технической части новой Mazda3 не планируется. По крайней мере в рестайлинг-версии.

При этом в следующем поколении недорогой хэтчбек и седан компании их Хиросимы вполне может приобрести разрабатываемый сейчас инженерами «Мазды» двигатель Skyactiv-Z, который первым дебютирует на Mazda CX-5 (в 2027 году), а затем должен перекочевать на все модели этого автопроизводителя.