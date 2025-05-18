Новый кроссовер Suzuki Escudo на базе Grand Vitara окажется 5-местным вопреки слухам

Появившийся в 2022 году кроссовер Suzuki Grand Vitara стал важной вехой для компании. Вернувшееся в строй имя досталось машине, которая оказалась клоном Toyota Urban Cruiser Hyryder. Она неплохо продемонстрировала себя в продаже на небогатых рынках сбыта и даже в определенный момент добралась по «серому» импорту до России.

Все это заставило Suzuki задуматься об еще одной версии этой модели, которая, как ожидалось, будет отличаться от оригинала более вместительным салоном. Но в итоге все может оказаться совершенно не так, как многие считали.

Suzuki Grand Vitara

По новой информации, автомобиль, построенный на базе Grand Vitara, получит имя Escudo. Это название используется в Японии Suzuki для вседорожника Vitara. Машина будет продаваться на развивающихся рынках и вопреки слухам не получит трехрядный салон.

Вместо этого интерьер «паркетника» скомпонуют пятью сиденьями и всего лишь увеличат пространство внутри для ног пассажиров и их багажа.

Интерьер Suzuki Grand Vitara

Escudo будет делить платформу и силовые агрегаты с актуальным Grand Vitara, который продается с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» и 1,5-литровой гибридной силовой установкой.

Первый мотор развивает мощность до 103 лошадиных сил и трудится в сочетании с 5-ступенчатой «механической» или 6-скоростной автоматической коробкой передач, а бензино-электрическая система выдает 79 л.с. и 141 Нм. Для последней предусмотрен электронный вариатор e-CVT.

Ожидается, что новый Escudo будет крупнее Grand Vitara. Его длина может составить от 4330 до 4365 мм, а багажное отделение оказаться немного вместительнее, чем в соплатформенном кроссе («Гранд Витары» он объемом 373-литра).

В качестве предполагаемой цены машины, выход которой в продажу запланирован на осень этого года (с сентября по октябрь), называют сумму от 1 миллиона 100 тысяч до 2 миллионов индийских рупий или (1 – 1,9 миллиона рублей по актуальному курсу валют).