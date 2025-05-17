ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых бюджетных Suzuki научился выглядеть как Jimny

Один из самых бюджетных Suzuki научился выглядеть как Jimny

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Suzuki S Presso GH Style 5 1

Внедорожник Jimny стоит в модельной линейке компании особняком в сравнении со всеми остальными автомобилями компании. Нишевый продукт стоит соответствующе и не может порадовать бюджетной ценой.

Но недавно индонезийская фирма GH Style придумала как позволить фанатам Jimny заполучить желанную машину за гораздо меньшие деньги, чем стоит оригинал.

Для этого был взят один из самых бюджетных автомобилей Suzuki – S-Presso, известный в странах Азии и даже в Латинской Америке. Специально для этой модели тюнеры придумали комплект доработок дизайна, созданный на основе популярного Jimny.

rtgtrgbvbtgrv scaled 1
Suzuki S-Presso с пакетом доработок от GH Style

Компактному хэтчбеку досталась новая накладка на переднюю часть кузова, а также круглые фары, которые кардинальным образом меняют облик машины. 

Вместе с ними автомобиль получает другую решетку радиатора и бампер с противотуманными фонарями, который превращает его в автомобиль, в зеркалах заднего вида трудноотличимый от настоящего «Джимни».

Suzuki S Presso GH Style 4

Но это еще не все. Сбоку S-Presso обзавелся расширенными колесными арками и черные пластиковые панели, защищающие его от повреждений при потенциальных выездах на бездорожье. Тогда как сзади машина использует увеличенный спойлер и уникальный бампер.

Suzuki S Presso GH Style 3

Технически хэтчбек, основным рынком сбыта которого является Индия, разумеется, не изменился. Под его капотом даже в таком виде будет установлен безальтернативный крошечный 3-цилиндровый двигатель объемом 998 кубических сантиметров, выдающий всего 67 л.с. и 90 Нм крутящего момента. 

Пойдет ли обвес в серийное производство и сколько будет стоить не уточняется. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:GH Style

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki Jimny превратили в ветерана бездорожья от Toyota

Новый рамный Kia Tasman показан в хардкорной внедорожной...

Ультра-бюджетный седан Mitsubishi оценили в России в 1,8...

У самого дорогого внедорожника Toyota в истории появится...

Знаменитый хардкорный автомобиль Бэтмена из фильмов Нолана оценили...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cruiser: в...

«Престижный» аналог Toyota RAV4 удивит мощностью и расходом...

Загоревшийся китайский электрический кроссовер Feifan Marvel R пришлось...

Первые 2 тысячи новых купе Honda Prelude появится...

Новый Toyota Hilux почти готов к выходу в...

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica не узнают в новом...

Nissan может выпустить новый электрический SUV дешевле 2...

Возрожденный внедорожник Honda Horizon представили в виде перелицованного...

Logan и Sandero 1 поколения вошли в ТОП...

Новый гигантский вседорожник Volkswagen представят в конце мая

Lexus LX против Nissan Patrol: кто быстрее

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+