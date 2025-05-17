Один из самых бюджетных Suzuki научился выглядеть как Jimny

Внедорожник Jimny стоит в модельной линейке компании особняком в сравнении со всеми остальными автомобилями компании. Нишевый продукт стоит соответствующе и не может порадовать бюджетной ценой.

Но недавно индонезийская фирма GH Style придумала как позволить фанатам Jimny заполучить желанную машину за гораздо меньшие деньги, чем стоит оригинал.

Для этого был взят один из самых бюджетных автомобилей Suzuki – S-Presso, известный в странах Азии и даже в Латинской Америке. Специально для этой модели тюнеры придумали комплект доработок дизайна, созданный на основе популярного Jimny.

Suzuki S-Presso с пакетом доработок от GH Style

Компактному хэтчбеку досталась новая накладка на переднюю часть кузова, а также круглые фары, которые кардинальным образом меняют облик машины.

Вместе с ними автомобиль получает другую решетку радиатора и бампер с противотуманными фонарями, который превращает его в автомобиль, в зеркалах заднего вида трудноотличимый от настоящего «Джимни».

Но это еще не все. Сбоку S-Presso обзавелся расширенными колесными арками и черные пластиковые панели, защищающие его от повреждений при потенциальных выездах на бездорожье. Тогда как сзади машина использует увеличенный спойлер и уникальный бампер.

Технически хэтчбек, основным рынком сбыта которого является Индия, разумеется, не изменился. Под его капотом даже в таком виде будет установлен безальтернативный крошечный 3-цилиндровый двигатель объемом 998 кубических сантиметров, выдающий всего 67 л.с. и 90 Нм крутящего момента.

Пойдет ли обвес в серийное производство и сколько будет стоить не уточняется.