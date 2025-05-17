Ультра-бюджетный седан Mitsubishi оценили в России в 1,8 млн рублей: вот что входит в его итоговую стоимость

Mitsubishi ввела в свою линейку ультра-доступный седан Attrage, построенный на базе хэтчбека Mirage, в 2013 году. Автомобиль был адресован не только развивающимся рынкам, но и вполне развитым, вроде Европы и США.

Впрочем, основными странами, где продают такие машины, были и остаются государства Юго-Восточной Азии. Именно оттуда недавно в Россию был завезен один экземпляр Mitsubishi Attrage, который сейчас пытаются продать в Новосибирске на популярном маркетплейсе по цене в 1,8 миллиона рублей.

Речь идет о седане 2025 производственного года в стандартном для него оснащении (комплектация GLX). В описании к объявлению импортер подробно расписывает расходы, из которых складывается итоговая цена машины.

Сам автомобиль оценен в 893 тысячи рублей. Расходы в стране отправки и его доставка в Россию составляют 212 тысяч 800 рублей. Услуги таможенного брокера обошлись ему в 20 тысяч рублей, а таможенная пошлина составила 411 тысяч 100 рублей.

Еще 3 тысячи 400 рублей пришлось заплатить в качестве утилизационного сбора, а на лабораторию, оформление эПТС и СВХ потратить 75 тысяч рублей.

Доставка автомобиля до Новосибирска вышла в 130 тысяч рублей. Еще 3 тысячи 200 рублей он заплатил за страховку, а 100 тысяч рублей включил в цену машины за свои услуги.

Выставленный на продажу бюджетный седан Mitsubishi Attrage укомплектован 1,2-литровым бензиновым 3-цилиндровым атмосферным мотором мощностью 78 лошадиных сил. Помогает ему бесступенчатый вариатор. Привод – передний.

В арсенал седана входит мультимедийная система, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей и система электронной стабилизации.