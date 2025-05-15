Logan и Sandero 1 поколения вошли в ТОП самых устойчивых к поломкам старых автомобилей 

Старые подержанные автомобили по-прежнему популярны не только в России, но и на некоторых европейских рынках. Одним из них является Франция, где на долю таких машин приходится порядка 30% сделок на «вторичке».

Для покупателей автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, особенно актуальным становится вопрос их надежности и ресурса, ведь чем они старше, тем выше шансы столкнуться с их капитальным ремонтом.

Авторитетный французский портал «Autoplus» дал свои рекомендации тем, кто собирается приобрести подержанное 15-летнее авто и не пострадать от неожиданной критической поломки.

Renault Logan 1 поколения

По мнению журналистов этого издания, в сегменте «15-леток» на местном рынке хорошим вариантом является Renault Clio третьего поколения.

Машину хвалят за ее аккуратный внешний вид и неплохой уровень отделки, а также множество различных версий. Правда считается, что лучше выбирать автомобили после 2010 года, чтобы максимально избежать риска неисправностей, особенно их дизельного двигателя.

Что интересно, в итоговый список самых устойчивых к поломкам 15-летних автомобилей были включены хорошо известные в России модели Logan и Sandero 1 поколения, которые обладают простой и надежной конструкцией.

Кроме них в этот ТОП вошли Peugeot 3008 1 генерации (за исключением варианта с дизельным мотором 1,6 HDi и 1,6-литровым бензиновым двигателем THP), Seat Exeo и Toyota Yaris 2 поколения.