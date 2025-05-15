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Lexus LX против Nissan Patrol: кто быстрее

Текст: Алексей Шмидт
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Копия they said it was just a family suv then it blew everyone away 1

Большие рамные внедорожники проектируются для того, чтобы быть вместительными машинами, способными ехать там, где обычные легковушки не смогут. Чаще всего никто не заглядывает в паспортные цифры их разгона, но недавно на это решили обратить внимание блогеры канала «CarWow». 

Его ведущий Мэт Уотсон вместе с помощником приехали в ОАЭ, где полноразмерные внедорожники пользуются одним из самых высоких спросов на планете, и выяснили, кто быстрее: Lexus LX или Nissan Patrol.

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Lexus LX600 (скриншот с канала CarWow)

Первый использует под капотом 3,5-литровый мотор V6 мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, помогает которому 10-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода. Масса машины составляет 2,6-тонны.

nissan patrol v new lexus
Nissan Patrol (скриншот с канала CarWow)

Что касается второго, то он оснащается 3,5-литровым двигателем V6 на 425 лошадиных сил и 700 Нм. В качестве трансмиссии задействован 9-скоростной «автомат», предусмотрена система 4WD, а вес равен 2,8-тоннам. 

Сравнить динамические показатели машин было решено в классической гонке по прямой на четверть мили. 

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Nissan Patrol против Lexus NX (скриншот с канала CarWow)

В первом заезде Lexus LX значительно вырвался вперед уже на старте, но так и не смог одержать победу. Nissan Patrol настиг его прямо на финишной черте.

Во второй гонке «Лексус» сумел удержать лидерство, обеспеченное со старта, преодолев дистанцию в четверть мили первым.

В третьей попытке машины всю дистанцию прошли вровень и пересекли линию финиша одновременно, потратив на это 14,9-секунды.

В заключительной, четвертой гонке, уверенно победил Lexus LX, не позволивший подобраться к себе Nissan Patrol за все 1/4-мили.

Вердикт? Со счетом 2:1 лучшим в этой дисциплине оказался внедорожник Lexus, который хоть и менее мощный, чем его конкурент от Nissan, но зато более легкий.

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Фото:CarWow/YouTube

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