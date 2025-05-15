Lexus LX против Nissan Patrol: кто быстрее

Большие рамные внедорожники проектируются для того, чтобы быть вместительными машинами, способными ехать там, где обычные легковушки не смогут. Чаще всего никто не заглядывает в паспортные цифры их разгона, но недавно на это решили обратить внимание блогеры канала «CarWow».
Его ведущий Мэт Уотсон вместе с помощником приехали в ОАЭ, где полноразмерные внедорожники пользуются одним из самых высоких спросов на планете, и выяснили, кто быстрее: Lexus LX или Nissan Patrol.
Первый использует под капотом 3,5-литровый мотор V6 мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, помогает которому 10-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода. Масса машины составляет 2,6-тонны.
Что касается второго, то он оснащается 3,5-литровым двигателем V6 на 425 лошадиных сил и 700 Нм. В качестве трансмиссии задействован 9-скоростной «автомат», предусмотрена система 4WD, а вес равен 2,8-тоннам.
Сравнить динамические показатели машин было решено в классической гонке по прямой на четверть мили.
В первом заезде Lexus LX значительно вырвался вперед уже на старте, но так и не смог одержать победу. Nissan Patrol настиг его прямо на финишной черте.
Во второй гонке «Лексус» сумел удержать лидерство, обеспеченное со старта, преодолев дистанцию в четверть мили первым.
В третьей попытке машины всю дистанцию прошли вровень и пересекли линию финиша одновременно, потратив на это 14,9-секунды.
В заключительной, четвертой гонке, уверенно победил Lexus LX, не позволивший подобраться к себе Nissan Patrol за все 1/4-мили.
Вердикт? Со счетом 2:1 лучшим в этой дисциплине оказался внедорожник Lexus, который хоть и менее мощный, чем его конкурент от Nissan, но зато более легкий.